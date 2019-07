Sénégal: Le CESE tient sa première session extraordinaire de l'année

Dakar — La première session extraordinaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour l'année 2019 s'est ouverte mardi matin, au siège de ladite institution, a constaté l'APS.

Elle a démarré une audition de la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng.

Les travaux sont dirigés par la présidente du CESE, Aminata Touré.

La discussion générale ouverte aux environs de 10 h 15 porte sur le "partage des expériences, des bonnes pratiques et des nouvelles orientations de l'État pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal".

Les conseillers et la ministre de la Femme, de la Famille et du Genre discutent également de "la protection et [de] la prise en charge des victimes".

Les ministres Amadou Hott, chargé de l'Economie, du Plan et de la Coopération, et Dame Diop, chargé de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, seront également auditionnés lors de cette session d'une seule journée, selon un communiqué du CESE.