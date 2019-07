Congo-Kinshasa: La MONUSCO forme le personnel contractuel aux standards de conduite des Nations Unies et la prévention des Exploitations et abus sexuels

communiqué de presse

Kalemie, le 26 juillet 2019 - A l'initiative de la Section de l'information publique de la MONUSCO- Kalemie, 40 agents dont 11 femmes des services d'entretien, de gardiennage, personnel contractuel (UNOPS) ainsi que la PNC en poste à la MONUSCO ont reçu le 26 juillet 2019 une formation sur les standards de conduite des Nations Unies et la prévention de l'Exploitation et abus sexuels (SEA).

La session, qui s'est tenue au quartier général de la MONUSCO, a permis, dans un premier temps, de revisiter les grandes lignes du mandat de la MONUSCO dans la Résolution 2463 de mars 2019 et d'expliciter le concept de la protection des civils et autres réalisations de la MONUSCO dans le domaine de la protection des civils.

La formation a été dispensée ensuite par l'expert de la section Conduite et Discipline de la MONUSCO (CDT). Il est revenu sur le mandat et le rôle de l'Unité au sein de la MONUSCO. Il a passé en revue un certain nombre de notions, notamment, les valeurs fondamentales de l'ONU, une typologie des fautes dites « graves », les définitions et les différences entre exploitation et abus et la politique de « Tolérance Zéro » selon les Nations Unies.

Les échanges ont porté sur le comportement exemplaire du personnel travaillant pour les Nations Unies, la promotion de la bonne image de l'Organisation, le respect de la diversité et les questions de genre, le harcèlement en milieu de travail, les techniques de dénonciation et autres aspects liés aux relations de travail aux Nations Unies.

L'Officier de droit de l'homme présent à la séance est intervenu également pour apporter des précisions sur la philosophie et le travail du Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme (BCNUDH) en matière de violences sexuelles et lutte contre l'impunité. Ce fut également l'occasion de clarifier les domaines d'attribution de chaque structure impliquée dans la lutte contre les violences sexuelles au niveau du bureau de la MONUSCO-Kalemie.