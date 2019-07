Ile Maurice: Clip porno à la municipalité de Q.-Bornes - «J'ai fait le travail qu'il fallait»

Il a comparu devant la Bail and Remand Court, hier, lundi 29 juillet et il répond d'une accusation provisoire d'«exhibiting pornographic clip in public». Atish Sonoo, 34 ans et technicien à Fur Ltd, a recouvré la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 3 000.

Il a été relâché sur parole et s'est présenté en cour en ce mardi 30 juillet pour s'acquitter de ce montant. Cet habitant de Candos, Quatre-Bornes, avait été arrêté dimanche 28 juillet et placé en détention après la diffusion d'un clip pornographique durant la retransmission en direct de la finale du match de football sur écran géant, dans la cour de la municipalité de la ville des Fleurs, dans le cadre des Jeux des îles.

Atish Sonoo a expliqué aux enquêteurs qu'il n'a pas diffusé ces images volontairement. Il ne sait pas comment cela s'est produit. «Je ne sais rien dans cette affaire. J'ai fait le travail qu'il fallait. » Il a admis avoir utilisé le code wi-fi pour avoir accès à Facebook sur son portable. Il ne comprend pas comment les images ont pu être diffusées. Il était responsable de la logistique pour la diffusion du match Maurice vs La Réunion. Son portable ainsi que le rooter MyT et le boîtier ont été saisis.

Il est bon de savoir que toute personne reconnue coupable du délit de «dealing in obscene matters» risque une peine d'emprisonnement de pas plus d'un an et une amende maximale de Rs 100 000. L'enquête est menée par l'inspecteur Sungur et les éléments de la Divisional Supporting Unit Western sous la supervision du surintendant Gangadin et de l'assistant commissaire Bhunnoo, Divisional Commander Western.

Mot de passe

Emboss Ltd qui a décroché le contrat pour installer les équipements pour la diffusion du match dans les fan zones à travers l'île a sous-traité à FUR Ltd. Sollicitées, les deux firmes expliquent qu'elles n'ont rien à voir avec la diffusion du clip. Elles s'accordent à dire que Mauritius Telecom (MT) en a assuré la transmission.

Comment se fait-il alors que le clip ait remplacé le match ? «N'importe qui a pu se connecter au wi-fi de MT car le mot de passe était visiblement affiché sur le boîtier», souligne un préposé de FUR Ltd. Nous avons sollicité MT et nous attendons un retour.

Comment le clip a-t-il pu atterrir sur l'écran ? Selon Eddy Lareine, Head of IT à La Sentinelle Limited, il y a deux possibilités. D'abord, si l'utilisateur s'est déjà connecté à ce wi-fi, il restera connecté automatiquement à cette norme de communication.

Dans le second cas, s'il se connecte pour la première fois, «il a l'accès automatiquement si aucun mot de passe n'est requis, ou alors il obtiendra l'accès après avoir inséré le mot de passe. Dans les deux cas, lorsque la personne joue une vidéo sur un appareil apte à faire un casting (NdlR : diffusion sur un écran d'une image provenant d'un appareil), il y a une possibilité que celle-ci soit automatiquement diffusée sur un écran à travers le boîtier du prestataire de service».