Maroc: La culture marocaine à l'honneur à Wexford et Dublin

L'ambassade du Maroc à Dublin a organisé, ce week-end, avec le soutien du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, deux événements à Wexford et à Dublin durant lesquels la culture marocaine a été mise à l'honneur.

Ces manifestations culturelles ont été animées par la troupe musicale marocaine ‟AZA", établie aux Etats-Unis d'Amérique, laquelle a offert aux publics irlandais et marocain une très belle prestation musicale inspirée notamment des mélodies et des chants amazigh, hassani, chaabi et gnawa, le tout en fusion avec la musique occidentale.

Le premier événement de Wexford, organisé au Conseil régional de la ville, a consisté en une journée culturelle marocaine où la musique et les traditions du Royaume ont été mises en valeur.

Plusieurs personnalités politiques irlandaises, notamment Paul Kehoe, ministre délégué à la Défense et député de Wexford, Brendan Howlin, président du parti Labour et député de Wexford, et Malcolm Byrne, membre du Conseil régional de la ville ont assisté à cet événement et se sont adressés à l'assistance.

Ces personnalités ont fait part de leur admiration de la culture marocaine et souligné le rôle de ces manifestations dans le rapprochement entre les communautés irlandaise et marocaine et le renforcement des liens économiques et culturels entre les deux pays. Ils ont également souligné le rôle stratégique du Maroc dans sa région et les multiples avancées enregistrées par le Royaume.

La manifestation culturelle de Dublin, qui fut la seconde étape du concert offert par la troupe AZA, a été organisée au Chester Beatty Library, l'un des musées-Librairies emblématiques les plus convoités en Irlande. Le public a été à son tour enchanté par la richesse du répertoire musical marocain.

Selon un communiqué de l'ambassade du Royaume à Dublin, ces deux événements culturels, tenus à la veille du 20-ème anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, ont été l'occasion de mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel du Royaume, à travers le répertoire musical enrichi durant des siècles par l'apport de diverses musiques notamment arabe, amazighe, hassanie, africaine et méditerranéenne.

Ces rencontres ont également permis à la communauté marocaine établie en Irlande et aux Irlandais de se rencontrer et d'échanger autour de valeurs communes de paix, du vivre-ensemble et de respect mutuel.

Elles ont été également l'occasion de rendre hommage aux artistes marocains établis à l'étranger pour leur contribution à la promotion de la culture marocaine.