Maroc: Le processus d'agrément des équipements de télécommunications dématérialisé

Les importateurs des équipements de télécommunications ont, depuis lundi 29 juillet, la possibilité de traiter, de façon dématérialisée, leurs demandes d'agrément auprès de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Fruit d'un partenariat et d'une collaboration avec le guichet unique national des procédures du commerce extérieur (PORTNET), l'Agence du développement digital (ADD) et l'Agence nationale des ports (ANP), ce processus de dématérialisation sera opéré dans une plateforme d'agrément adaptée et développée sur PORTNET.

Cette plateforme sera disponible 24h/24 et 7j/7, précise un communiqué conjoint de l'ANRT et PORTNET, faisant savoir que ce nouveau service permet ainsi aux importateurs de vérifier si un équipement est déjà agréé ou dispensé de l'agrément et d'établir, envoyer et suivre l'état d'avancement de leurs demandes (nouvel agrément, autorisation d'importation, dispense d'agrément), rapporte la MAP.

Ce service vise, en effet, à dématérialiser, de bout en bout, le processus d'agrément et d'importation des équipements de télécommunications et à permettre aux acteurs concernés d'anticiper le processus d'importation de leurs équipements de télécommunications, note la même source, faisant remarquer qu'une fois la demande est introduite, l'ANRT est systématiquement saisie dans le cas où l'équipement nécessite son avis préalable et entame son traitement.

Pour les équipements déjà agréés ou dispensés de l'agrément de l'ANRT, le système en informe lors de la saisie des données. Une base de données des équipements agréés ou dispensés d'agrément y est disponible et mise automatiquement à jour.

Avec cette nouvelle solution, l'ANRT, l'ADD, l'ANP et PORTNET contribuent à améliorer l'efficacité des services d'agrément et à garantir davantage de proximité avec les entreprises.

L'accès à cette plateforme est accessible via "https://agrement.anrt.ma" et "https://www.portnet.ma".