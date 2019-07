Afrique: Traites des humains - Les Nations unies s'engagent à traduire les trafiquants en justice

La Journée internationale de la traite des personnes a été célébrée ce mardi 30 juillet 2019.

Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, a organisé dans cette perspective une cérémonie à la mairie de Yopougon pour dénoncer les méfaits de cette pratique inhumaine.

Le représentant de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc) à cette manifestation, au nom d'Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies, a fait savoir que l'organisation internationale est déterminée à traduire devant les juridictions pénales les trafiquants d'êtres humains.

« Les enfants et les jeunes, les migrants et les réfugiés sont les cibles parfaits (... ) Nous parlons ici d'exploitation sexuelle odieuse dont font partie la prostitution contrainte, le mariage forcé et l'esclavage sexuel. Nous parlons ici du commerce effroyable des organes humains. La traite des êtres humains est multiforme et ignore les frontières. Trop souvent, les trafiquants agissent en toute impunité et les crimes sont loin de recevoir l'attention requise », a-t-il regretté. Avant de soutenir : « Cela ne peut plus durer. L'Onu est déterminée à prendre des dispositions pour que les trafiquants soient traduits en justice, tout en s'engageant à protéger et à soutenir les victimes ».

Pr Kouamé N'Guessan, chef de cabinet de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, a informé qu'après la prise de mesures de répression, les autorités ivoiriennes profitent de la célébration de cette journée, ce 30 juillet, pour sensibiliser les populations aux dangers et dérives de la traite des humains.

Gouanou Alexis, 6e adjoint au maire de Yopougon, représentant le premier magistrat de cette commune, Gilbert Koné Kafana, a appelé à la mobilisation de tous pour combattre efficacement cette pratique odieuse.

Cette année, la célébration de la journée avait pour thème: « Traite des êtres humains, appelez votre gouvernement à agir ».