Maroc: Driss Lachguar reçoit le ministre espagnol de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et des Infrastructures

Le ministre espagnol de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et des Infrastructures, José Luis Ábalos, a effectué lundi 29 juillet une visite d'amitié et de courtoisie à l'USFP où il a rencontré, au siège central du Parti, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, en présence de l'ambassadeur d'Espagne à Rabat.

Le responsable espagnol a transmis au dirigeant ittihadi les salutations du secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez.

Les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les relations historiques entre l'USFP et le PSOE et la volonté de les développer davantage, ainsi que sur le renouvellement de l'ancien accord conclu entre les deux partis. Ils ont également porté sur la situation politique, économique et sociale dans les deux pays.

A rappeler que le ministre espagnol qui assume la fonction de secrétaire à l'Organisation a pris part, en compagnie de son épouse, à un dîner organisé dimanche dernier au domicile du Premier secrétaire en présence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, du ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benabdelkader, de la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham ainsi que des membres du Bureau politique Fatiha Seddas, Abdelhamid Jmahri, Youness Moujahid et Mehdi Mezouari ainsi que Aicha El Gorchi, secrétaire de l'USFP en Espagne.

Par ailleurs, le Premier secrétaire de l'USFP a reçu lundi dernier au siège central du parti à Rabat Jibril Rajoub, membre dirigeant du Mouvement Fath et président de la Fédération palestinienne de football et du Conseil suprême pour la jeunesse et les sports, et Jamal Al-Shoubaki ambassadeur de l'Etat de Palestine à Rabat.

Les entretiens ont porté sur les évolutions internationales et régionales et les derniers développements concernant la cause palestinienne.

Ont également assisté à cette rencontre Ahmed El Aked, membre du Conseil national de l'USFP, Jamal Goucha, directeur du club Hilal Al Qods et Mohamed Kadih, responsable du dossier des relations bilatérales à l'ambassade de Palestine à Rabat.