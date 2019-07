Burkina Faso: TAC 2019 - Le conseil conjoint des ministres a validé les conclusions des travaux des experts

Le conseil des ministres conjoint a, au cours de sa session, examiné et adopté les travaux des experts en vue de leur soumission à la Conférence au Sommet des chefs d'Etat.

Les travaux ont essentiellement porté sur l'évolution des décisions et recommandations prises lors du TAC 7 qui s'est déroulé à Yamoussoukro en juillet 2018, mais également sur les chantiers prioritaires et les actions à mener dans le but de renforcer les liens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Selon Christophe Joseph Marie DABIRE, il s'agit de relever ensemble les principaux défis susceptibles de compromettre l'avenir des deux Nations, notamment ceux de la paix et de la sécurité, de la stabilité et de la cohésion sociale, du développement économique et social durable. « Le contexte d'aujourd'hui, marqué par le terrorisme nous commande de mettre en œuvre des synergies pour sortir de l'étroitesse de nos espaces nationaux et d'élargir nos horizons dans notre quête de paix et de développement. Notre ferme détermination et notre engagement à travailler ensemble et en parfaite symbiose doivent être encouragés et renforcés », a-t-il expliqué.

Son homologue ivoirien a lui, constaté une forte progression d'année en année, des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. « Le volume global des échanges affiche une tendance haussière passant de 256 milliards de F CFA à 2013 à 348 milliards de F CAF en 2018, soit une progression d'environ 36% », a-t-il indiqué. Par ailleurs, Amadou Gon COULIBALY a salué le courage du peuple burkinabè et la sagesse de ses dirigeants qui permettent au Burkina Faso de faire face aux multiples attaques terroristes.

Direction de la communication de la présidence du Faso