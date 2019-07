Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - Poursuite des discussions sur la mise en place d'un plan de riposte commun

En séjour de travail à Goma dans la province du Nord-Kivu, la délégation du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ébola poursuit les discussions avec toutes les parties prenantes impliquées dans la riposte en vue de la mise en place d'un plan commun de riposte pour aboutir à de nouvelles stratégies de lutte.

Toutes ces rencontres entreprises par la délégation du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ébola visent à renforcer la riposte contre cette épidémie qui a fait le dimanche 28 juillet deux mille six cent soixante-quatorze cas dont deux mille cinq cent quatre-vingt cas confirmés et quatre-vingt-quatorze probables. Depuis le début de l'épidémie le 1er aout 2018, le nombre de décès rapportés est de de mille sept cent quatre-vingt-dix dont mille six cent quatre- vingt-seize confirmés et quatre-vingt-quatorze probables. Des cas de guérison ont été aussi rapportés. Au total, sept cent soixante-sept personnes ont été guéries et réintégrées dans la communauté.

Le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique de la maladie à virus Ébola renseigne que trois cent vingt et un cas suspects sont en cours d'investigation ; douze nouveaux cas ont été déclarés confirmés dont six à Beni, quatre à Mandima, un à Kalunguta et un à Masereka. Sur le terrain, les équipes de riposte continuent la poursuite de recherche du cas confirmé dans la zone de santé de Lubero en date du 25 juillet. Il est à signaler aussi que six nouveaux décès de cas confirmés ont été rapportés.

Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, plus de cent mille sept cents personnes ont été vaccinées. S'agissant de la surveillance aux points d'entrée, depuis le début de l'épidémie, le cumul des voyageurs contrôlés (prise de température) aux points de contrôle sanitaire est de plus près de quatre-vingts millions. À ce jour, un total de quatre-vingts points d'entrée et de points de contrôle sanitaire ont été́ mis en place dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins.