Congo-Brazzaville: Photographie professionnelle - Un métier fragilisé par le numérique

L'avènement du numérique a mis en berne l'activité des professionnels de la photo qui ne font plus de bons rendements.

La photographie professionnelle qui autrefois a fait le bonheur de ceux qui la pratiquent connaît un déclin à cause de la gratuité, l'instantanéité et le bénéfice immédiat qu'apporte la photographie numérique. Les quelques photographes interrogés dans les quartiers de Pointe-Noire se sont plaints de la baisse de leur activité.

Debout dans un couloir du Grand marché, avec son appareil photographique, en attente des clients qui se font de plus en plus rares, Alban a indiqué que le numérique a provoqué une baisse générale des tarifs. Pour Serges Bembé, photographe au Fond Tié-Tié, ce métier est devenu difficile depuis un certain temps. « La photographie numérique a mis à mal le métier de photographe, entraînant ainsi une concurrence féroce et une baisse drastique de la rentabilité », a-t-il dit.

Même son de cloche du côté de Boris Nzila qui affirme que les temps sont de plus en plus difficiles. « Les photographes professionnels qui auparavant gagnaient beaucoup d'argent pour des photos de mariage sont ceux qui sont le plus exposés à cette baisse.

Aujourd'hui lorsqu'on essaie d'aborder un client, il vous répond qu'il peut faire une photo avec son téléphone portable », a signifié le photographe. Notons que la photographes dans les années 1850 avait remplacé les peintres qui gagnaient leur vie grâce aux portraits de familles. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est de savoir si la photographie professionnelle va résister face à l'ampleur que prend les téléphones portables à photo numérique.