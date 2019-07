Congo-Kinshasa: Réunion du présidium à Lubumbashi - « Lamuka » plaide pour des réformes institutionnelles

Lors des travaux du présidium qui se sont tenus le 30 juillet à Lubumbashi, les leaders de ce regroupement politique ont remis sur la table la problématique de la victoire de leur coalition aux élections du 30 décembre 2018.

La réunion tant attendue du présidium de la plate-forme Lamuka a bel et bien eu lieu mardi à Lubumbashi. L'occasion pour les quatre leaders de ce regroupement politique encore actifs, en l'occurrence Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Jean Pierre Bemba représenté à cette rencontre par la secrétaire général du MLC, Eve Bazaïba, d'évaluer leur action par rapport aux objectifs fixés. Les leaders de la plate-forme, qui se sont appuyés sur le rapport de la cellule technique ayant préparé les travaux, sont revenus sur le contentieux électoral ayant entaché, selon eux, les résultats de la présidentielle de décembre 2008 dont ils continuent de revendiquer la victoire. « Lamuka réaffirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la Céni et entérinés par la Cour constitutionnelle. Lamuka dénonce aussi l'invalidation injuste de ses députés par la Cour constitutionnelle », peut-on lire dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux.

Moïse Katumbi et ses amis entendent œuvrer en synergie pour assurer le maintien, contre vents et marée, de « Lamuka » nonobstant les soubresauts inhérents à l'évolution de toute initiative du genre. L'ancienne coalition électorale muée en regroupement politique réaffirme, par ailleurs, son engagement à œuvrer dans la franche collaboration et la cohésion au sein de la plate-forme afin de poursuivre avec la « noble lutte ». Dans la foulée, le présidium a pris acte des départs de Freddy Matungulu et Mbussa Nyamwisi ayant fait défection pour rejoindre le camp de l'actuel pouvoir.

Lamuka a réitéré sa promesse d'œuvrer pour l'obtention des réformes institutionnelles au pays en vue d'accroître l'efficacité des institutions dont la plupart se feutrent dans un immobilisme suicidaire en totale inadéquation avec les intérêts du peuple qu'elles sont censées servir. « Lamuka s'engage à mobiliser le peuple congolais pour la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires notamment sur la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) », dit le communiqué.

Enfin, au cours de cette réunion, il a été procédé à la passation de pouvoir, à la tête du présidium tournant, entre Moïse Katumbi et Jean Pierre Bemba représentée par Eve Bazaïba. Le nouveau coordonnateur aura, comme son prédécesseur, un mandat de trois mois. Il sera le porte-parole de ce regroupement politique et le représentera désormais auprès des tiers. Il sera assisté par la cellule politique de Lamuka composée des délégués des membres du présidium de cette plate-forme.