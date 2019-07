Madagascar: Concert - D'Alvis ressert les liens avec ses fans

D'alvis s'installe sur le fauteuil de numéro 1

La dernière fois qu'il a offert un concert dans la capitale, c'était il y a trois mois. Le revoilà ! Après avoir effectué un show en France, D'Alvis atterrit à Antananarivo. Il livrera un showcase au Bonara-be 67 ha ce vendredi 2 août à partir de 20 heures.

« Tô tô tô Salama» est le thème de la soirée. L'artiste fait allusion qu'il est en bonne santé. Eh oui ! Il n'a pas encore jeté l'éponge. Au contraire, il est au top de sa forme. Ça se voit, le jeune homme a pris du poids. Désormais, il nage dans de grand bain. Effectivement, le «game» est entre ses mains.

Il a sorti plus d'une centaine de morceaux. Rnb, Ragga, Afro-beat et Afro-trap, et maintenant de la pop-Urbain. D'alvis était et est toujours à la mode ! Après quelques années de réflexion, il décide de faire un braquage dans l'industrie musicale. Et il a trouvé son style. A présent, ce garçon est l'un des artistes le plus streamer de la Grande île. Plus de trois millions de vues sur youtube, ses chiffres sont pharaoniques. Le score a explosé davantage lors de la sortie de son titre Alefa Barea, en hommage footballeurs malgaches sélectionnés à la CAN.

Gravir les échelons. En 2012, tout le monde a dansé sur Izy sa zah. Ensuite, I got money. Après il a interprété la chanson de Francisko, viavy. L'année dernière il a sorti Tô, un énorme tube, qui ne quitte pas la bouche des Malgaches que ce soit dans les provinces ou dans la capitale. « Un morceau que l'on écoute le matin, qui nous donne la force pour aller au travail », a affirmé Océane une admiratrice. On écoute souvent Tô pour passer une belle journée.

Star de la région du Nord, fierté de son quartier Lazaret, D'alvis chante déjà plus de huit ans. Désormais il est véritablement devenu une source d'inspiration des jeunes malgaches. Il fait l'unanimité. Chanteur, rappeur, Dalvis mélange le Dance-hall, le RnB avec des sonorités malgaches. Il est connu par son talent que son charisme, la façon de s'habiller, sa coiffure curved Flat top. C'est l'artiste qui vend le plus de tickets. D'Alvis Mahazaka compte traverser le canal de Mozambique. Conquérir le continent noir est l'ambition de ce chanteur Malgache.