Madagascar: Football Analamanga - Net Foot a trouvé une place dans la première division

Les joueurs de Net Foot Mada, lors de la finale D2, à Amparibe.

Le club Net Foot Mada récolte une belle moisson cette saison. Après sept ans d'efforts, les hommes de Rivomanantsoa Rasolonanahary ont été intégrés dans la première division de la ligue d'Analamanga (D1).

Une bonne nouvelle s'affiche pour Net Foot Mada. Ce club d'Analamanga vient d'arracher le ticket pour la première division à la prochaine saison de football. Les protégés de Rivomanantsoa Rasolonanahary ont battu l'As Saint Michel, sur un score de 3 à 1, lors de la finale de la deuxième division, ce dimanche, à Amparibe. Le premier but a été marqué par Ketin, à la 31e minute. Faniry et Nardo ont rajouté deux buts à la deuxième mi-temps. Cette joute n'est pas complètement terminée. Net Foot devrait encore affronter une des trois équipes, notamment entre Fosa Espoir, CFT FC et Five FC, après leur match triangulaire.

Pour le coach Rivo, l'objectif est déjà atteint, puisqu'il s'agit du fruit des efforts fournis pendant sept ans. C'est sa première promotion qui a eu cette grande victoire. Ce club, à la fois une école de football s'est démarré en 2012. A cette époque, ses joueurs avaient encore entre U12 et U13.

« Je me suis concentré sur l'avenir de ces jeunes dès le début. J'ai collaboré avec leurs parents de les encourager et de leur apprendre la persévérance. J'ai posé souvent cette question aux joueurs : est-ce-que vous avez rêvé seulement d'être un grand joueur ou de jouer dans un grand club ? Nous avons l'habitude d'être battu, en revanche on visera loin dans cette histoire. Maintenant nous atteignons l'objectif, d'être au rang des grandes équipes dans la capitale », a-t-il précisé.

Ils sont 22 joueurs qui constituent la D1 du club. Le dirigeant va organiser un test pour détecter d'autres joueurs dans le but de garder ce classement dans la ligue. Ce test aura lieu au terrain du CSB Namontana, à partir de demain. Le Net Foot possède encore une école de football qui forme plus de soixante jeunes, et se repartissent en cinq catégories, en ce moment. D'un côté, ce club vient d'ouvrir son annexe à Imerintsiatosika, samedi dernier.