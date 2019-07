Madagascar: Echos du séminaire « Invincible » - Dans l'attente d'une deuxième édition

Le séminaire « Invincible » du praticien certifié PNL (Programmation Neurolinguistique) Toky Rajaona s'est déroulé durant le week-end dernier à l'Arena Ivandry.

Un franc succès pour cette première édition selon les organisateurs. Plus de 200 participants ont répondu présents au rendez-vous fixé par les organisateurs de ce séminaire « Invincible ». Le principal intervenant Toky Rajaona se félicite d'ailleurs du succès du séminaire, « Invincible était un défi. J'ai mis de nombreuses années à mettre en place le contenu de ce séminaire. J'ai été surpris par le succès de l'événement à travers l'engagement et l'engouement des participants. C'est à la fois une réussite et un succès », a-t-il dit.

Des participants ravis. Avec ce type de séminaire, seul le participant peut décrire exactement son impression et ce que le programme lui a apporté. Selon une participante à « Invincible, » ces deux jours ont été incroyables ; c'était un mélange d'ambiance de concert de rock, de partage convivial, de contenus massifs, de fou rires et de pleurs libérateurs. ». « Invincible m'a permis de me reconnecter avec moi-même et de reprendre goût à la vie ! », a-t-elle ajouté.

Une deuxième édition ? Nombreux sont ceux qui auraient voulu assister à ce séminaire. Toutefois, ceux qui ont raté cette première édition peuvent se réjouir puisque l'organisateur a promis une deuxième édition. Reste à savoir la date et le lieu.