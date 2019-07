Madagascar: Marché communal à Ambohibary Moramanga - Booster le développement socio-économique

Le nouveau marché flambant neuf d'Ampitambe dans la commune d'Ambohibary Moramanga, inauguré hier, en présence de l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara (au centre).

Longtemps dépourvue d'une telle infrastructure, la commune rurale d'Ambohibary dispose désormais d'un marché communal dont l'existence apportera un changement dans le quotidien des 9400 habitants de la commune, et de booster le développement socio-économique de la localité.

Un nouveau marché pour offrir un accès à la nourriture saine à la population, dynamiser l'économie locale tout en évitant bien des désagréments. C'est ce dont bénéficieront bientôt les habitants de la commune rurale d'Ambohibary Moramanga, et plus particulièrement ceux d'Ampitambe où ce marché a été construit. Le marché le plus proche était auparavant celui de Moramanga, situé à 12km. L'éloignement de ce type d'installation obligeait alors les habitants à parcourir un long trajet pour arriver jusqu'à un marché de voisinage, et entravait par la même occasion les activités productives des alentours.

Appui financier. Financée par le Japon, la construction de ce nouveau marché a nécessité un budget de plus de 236 millions d'ariary. Actuellement prêt à accueillir ses occupants, ce marché communal est doté de 30 pavillons, 90 étalages, un château d'eau, une fosse à ordures et des toilettes. Dans la prise de décision en faveur de ce projet, l'ambassade du Japon a tenu compte de la proximité d'Ampitambe avec les activités menées par la compagnie minière Ambatovy. Faut-il rappeler que le principal actionnaire de cette compagnie est une société japonaise, Sumitomo Corporation. Ambatovy est ainsi un fleuron de la coopération minière et industrielle entre le Japon et Madagascar. Comme Ambatovy effectue aussi diverses activités dans le domaine agricole, avicole et aquacole, au bénéfice de la population de ses zones d'intervention, « le projet de construction du marché communal est censé porter un effet conjugué avec ceux d'Ambatovy », devait déclarer l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, lors de l'inauguration du marché, hier.

Point de départ. Pour rappel, la genèse de ce projet de construction d'un marché à Ampitambe remonte à plusieurs années quand, par l'entremise de Sumitomo Corporation, la commune rurale d'Ambohibary, à la recherche d'un financement pour son projet de construction d'un marché, a présenté celui-ci à l'ambassade du Japon, et a obtenu satisfaction, vu l'impact direct du projet sur la population locale. En mars 2017, le contrat de don portant sur le « projet de construction d'un marché à Ampitambe dans la commune d'Ambohibary », a été signé entre l'ambassadeur du Japon et le maire de la commune rurale d'Ambohibary. Ce projet s'inscrit alors dans le cadre du programme de coopération japonaise intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Dès l'ouverture de ce nouveau marché, les habitants de la commune « n'auront plus besoin de se déplacer ailleurs et pourront investir leur temps dans les activités sociales et économiques tout en contribuant à accélérer le développement de la commune », a conclu l'ambassadeur du Japon.