Sénégal: La quinzième édition de l'AÏKIDO se tient à Saint-Louis du 2 au 4 août prochains

Saint-Louis — La quinzième édition de la manifestation sportive AÏKIDO, YOGA et du développement personnel en Afrique se tient du 2 au 4 août, à Saint-Louis, sous l'égide de l'association africaine AÏKIDO et arts associés, de la fédération sénégalaise de Judo et disciplines associées, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Selon le comité régional d'organisation AÏKIDO de Saint-Louis, cette manifestation sportive internationale regroupera les plus grands Maîtres d'AÏKIDO, de Yoga, de développement personnel et d'autres disciplines du Sénégal et du monde, avec la participation de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe.