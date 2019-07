Cote d'Ivoire: Journée mondiale contre le travail des enfants - Le pays réaffirme sa volonté d'éliminer totalement le phénomène

La 17ème édition de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants a été célébrée en Côte d'Ivoire dans un réceptif hôtelier dans la commune de Cocody le mercredi 24 Juillet 2019.

"La seule chose qu'un enfant devrait faire travailler est son imagination", est le thème de cette journée. Pour Abinan Kouakou Pascal, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ce terme est révélateur "sur la nécessité de promouvoir les droits des enfants, en particulier, ses droits à la liberté d'expression, d'association de penser et de confiance, ses droits à la protection contre les abus, les mauvais traitements et le travail dangereux des enfants, ses droits à l'éducation, aux loisirs, aux activités créatives et culturelles". Fort de cela, il a exposé les efforts faits par le Gouvernement.

" Ainsi, conformément à l'esprit officiel de la célébration, outre la déclaration du Gouvernement, l'équipe de la direction de la lutte contre le travail des enfants en collaboration avec l'ONG internationale Save the Children, a organisé du 12 au 14 juin des activités de sensibilisation sur le respect des droits des enfants, sur les conséquences des pires formes de travail des enfants dans la région de la Nawa".

Pour Abinan Pascal, le Gouvernement ivoirien est déterminé à éradiquer le phénomène. En témoigne la mise en place de plusieurs mécanismes . "L'État de Côte d'Ivoire accorde une place de choix à la protection de la petite enfance et à la promotion des droits de l'enfant.

Cette volonté politique se manifeste à travers un cadre juridique pertinent et la mise en œuvre de politique et de programme d'éducation, de formation, et de protection sociale".

Chantal Poaty, conseillère de la Première Dame Dominique Ouattara a indiqué que le terme choisi interpelle tout le monde dans la mesure où "Chaque enfant a le droit légitime de jouir de son enfance.

À cet égard, l'école tout comme la cellule familiale devrait constituer les cadres privilégiés de l'expression, du talent et de l'imagination des enfants. Car c'est dans le respect sans compromis des droits de l'enfant que nous devons construire les adultes accomplis de demain. L'avenir de notre société en dépend".

Pour la représentante de Dominique Ouattara, cette célébration " offre l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru par notre pays dans la protection des droits de l'enfant et plus précisément dans la lutte contre le travail des enfants".

Dramane Aïdara, Directeur pays du Bureau international du travail (BIT) estime qu'au delà de cette célébration contre le travail des enfants, il faut "passer en revue les progrès accomplis et identifier des stratégies pertinentes pour aborder les nouveaux défis pour combattre le travail des enfants".