Ile Maurice: Shaaban Korimbocus - «Un coup monté contre mon père Shameem»

Son sort est source d'inquiétude pour sa famille mais aussi pour les Mauriciens. Shameem Onenonly risque l'expulsion de Dubaï. Sa famille est indignée.

Il s'est fait connaître des Mauriciens grâce à ses vidéos satiriques sur Facebook. Shameem Korimbocus, plus connu des internautes comme Shameem Onenonly, est sous le coup d'une expulsion après avoir été interpellé par la police de Dubaï, lundi. Joint au téléphone, son fils, Shaaban Korimbocus, crie à la vendetta politique et au coup monté. Il dit avoir pris contact avec sa belle-mère, d'origine philippine, à Dubaï, et elle lui aurait dit que «les autorités dubaïotes ont donné le choix à Shameem Korimbocus de soit être expulsé après une quinzaine de jours passés en prison, le temps de terminer les procédures, ou de payer pour sa propre expulsion». Shaaban Korimbocus est catégorique : «Mon père est un homme d'honneur et il n'est pas prêt de pourrir en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'est pas un criminel.»

Le fils Korimbocus nous raconte que son père, qui travaille comme directeur du showroom de Mostafawi Establishment, à Dubaï, était déjà au travail quand il a été sommé par téléphone de se présenter à la police d'Al Rashidiya, une localité qui se trouve au sud de l'aéroport international. Selon son fils, Shameem Korimbocus s'est rendu sur place et il a été placé en détention sans connaître la raison de son arrestation.

Son fils allègue qu'on lui a bandé les yeux. «Il a été torturé et transféré à la prison centrale d'Al Awir, et il n'a rien eu à manger. On l'a enfermé sans raison. Ses papiers sont en règle depuis qu'il vit dans ce pays aux côtés de son épouse, ma belle-mère. Mon petit frère de 11 ans vient de les rejoindre, afin qu'il ait un avenir meilleur. Mais après cette injustice, qu'adviendra-t-il de lui ? On est dans le flou. Mon père ne mérite pas un tel traitement car il n'a rien fait de mal.»

Violation des droits humains

Les services de Me Shakeel Mohamed ont été retenus par la famille de Shameem Korimbocus suivant son interpellation à Dubaï. L'homme de loi évoque une violation des droits humains de son client. D'ailleurs, la femme de Shameem Korimbocus a fait une demande pour le voir, mais ce n'est que vendredi qu'elle le pourra.

Interrogé sur le fait que cette expulsion pourrait être une vendetta politique, Shakeel Mohamed s'est exprimé. «Je prie que ce ne soit pas le cas. Si cependant cela s'avère, je serai dégoûté. Shameem Korimbocus est un citoyen en règle, avec un permis de travail en règle. Ce n'est pas un hors-la-loi et il n'y a aucune déposition policière contre lui ni de mandat d'arrêt international à son encontre. J'ai entamé des démarches auprès des autorités des Émirats. C'est très compliqué. J'ai approché le député Showkutally Soodhun, car il est beaucoup plus présent sur le territoire arabe. Il a appelé pour vérifier auprès des autorités concernées et il a dit qu'il reviendrait vers moi dès que possible.»

Entre-temps, l'homme de loi a conseillé que la famille à Dubaï contacte un avocat là-bas, pour contester cette expulsion. «Je souhaite obtenir le soutien du gouvernement car c'est avant tout un citoyen mauricien, même s'il ne partage pas les mêmes idéologies que les autorités. J'espère que le bon sens va prévaloir.» Sollicitée pour une réaction, la cellule de communication du ministère des Affaires étrangères nous a indiqué qu'elle n'a reçu aucune requête de la part de la famille Korimbocus.

En novembre 2018, Shameem Korimbocus a eu, pour la première fois, des démêlés avec les autorités de Dubaï. Il avait été convoqué par les services de l'immigration de ce pays. On lui aurait intimé l'ordre de cesser ses provocations envers les autorités mauriciennes, à travers ses posts satiriques sur Facebook, sous peine d'être expulsé du territoire dubaïote.