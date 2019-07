Cote d'Ivoire: Conflits intercommunautaires/Ahoussou en mission à Béoumi - "Ce qui s'est passé avec les populations "

Le 26 juillet 2019 à Béoumi, à la résidence du préfet, le Président du Sénat Jeannot Kouadio Ahoussou a appelé les populations de ce département à cultiver quotidiennement la paix, la réconciliation et la cohabitation.

Évoquant les objectifs de la rencontre qui intervient quelques mois après la crise intercommunautaire qu'à connue la ville de Béoumi le 15, 16 et 17 juillet 2019, Ahoussou a indiqué qu'il s'agit d'encourager le règlement des conflits par le dialogue et la cohésion sociale afin d'entamer réellement le développement local.

« Nous devons intégrer dans notre vie quotidienne la culture de la paix. Chères populations de Béoumi, il est temps d'apprendre à bâtir ensemble la Côte d'Ivoire malgré nos différences politiques, religieuses et ethniques pour préserver la paix sociale. Il nous faut préserver les acquis obtenus ces dernières années.

J'appelle donc au désarmement de tous les discours. Qu'ils soient politiques, communautaires, ethniques ou religieux afin que notre pays puisse retrouver la paix d'antan.

Il faut éviter toutes parole malheureuse qui peuvent provoquer des conflits, car les conflits partent des mots malheureux", a dit Jeannot Kouadio Ahoussou.

Il a ajouté qu'il est nécessaire que chacun apporte sa pierre à l'édifice commun. Le président du Sénat a signalé que la réconciliation n'est possible que par le dialogue permanent, franc, sans démagogie .

« Car plus on se parle, plus on se rapproche, plus on s'accepte. Le développement de Béoumi est conditionné à la paix que nous devons chercher à tout prix et la cohabitation en est une étape importante", a dit le président Jeannot Ahoussou.

Au cours de cette rencontre, Kouakou N'goran, représentant le maire, Nanan Ago Barthélemy, chef canton kondè et El hadj Bamo Kéïta, imam de la mosquée centrale de Béoumi saluant l'initiative du président du Sénat se sont mutuellement encouragés à adopter désormais des comportements de citoyens responsables, et à devenir des messagers de paix et, des vecteurs de cohésion sociale.

Pour eux, c'est la preuve que le développement de leur cadre de vie n'est pas seulement une affaire locale mais de toute la nation.

"Votre présence ici à Béoumi parmi nous, renforce Monsieur le président du Sénat, la grande chaîne de solidarité autour des populations depuis le début de la crise à Béoumi.

Les efforts conjugués des uns et des autres ont permis le retour d'une paix et une cohésion vraie", a dit Kouakou N'goran.

Une paix encore fragile dans plusieurs villages de Béoumi comme l'a soutenu , le ministre de la Communication et des Médias Sidi Tiémoko Touré, fils de Béoumi.

Pour lui, les populations de ce département n'ont aucunement tiré les leçons de la crise passée, au regard a-t-il dit des comportements assortis de propos malsains.

"Construire la paix est une épreuve difficile. Cette rencontre nous offre l'occasion d'échanger une fois encore sur la paix, la réconciliation, la cohésion sociale, le pardon à Béoumi", explique Sidi Touré.

Il s'est agenouillé pour demander pardon aux uns et aux autres afin qu'ils désamorcent définitivement en eux, la rancœur et "le rejet" de l'autre.

À la demande du président Jeannot Kouadio Ahoussou et du ministre Sidi Touré, le président régional de la Chambre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire, Nanan N'goran Koffi 2 s'est engagé à parcourir avec les imams, tous les villages du département de Béoumi pour exhorter les populations au retour définitif de la paix et du vivre ensemble.

Jacques Assahoré Directeur général du Trésor Public et de la Comptabilité de l'État et Jeanne Peuhmond Conseillère du Chef de l'État et l'ensemble du corps préfectoral du département de Béoumi ont pris part à cette rencontre .