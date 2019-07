Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Si sitoyen morisien pé partaz post ek pé konsidéré kouma kriminel, li grav»

Lors d'un point de presse ce mercredi 31 juillet, Navin Ramgoolam est revenu sur l'arrestation de Shameem Korimbocus à Dubaï. Selon le leader du PTr, le gouvernement a peur des critiques.

«La première fois qu'il y avait été inquiété, c'était suite à une plainte. Asterla, pé dir li terroris» a fustigé Navin Ramgoolam, précisant que l'heure est grave si les citoyens mauriciens sont considérés comme des criminels uniquement à cause des partages sur les réseaux sociaux. Selon lui, l'alliance MSM/ML a peur des critiques. «Si ena lamé minis ladan, li bien grav. Pa cav ale otan loin pou fer otorité étranzé aret enn morisyen» a-t-il déclaré et dans la foulée, Navin Ramgoolam s'est demandé pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'a pas demandé d'explications aux autorités dubaïotes.

L'ancien Premier ministre a longuement parlé des Jeux des Iles 2019. Après avoir félicité les athlètes, il a parlé des problèmes entourant la billetterie, la piscine non-chauffée de Côte d'Or et l'argent dépensé pour la rénovation du stade George V. Puis, Navin Ramgoolam fait une vague de promesses pour les athlètes: construction de centres sportifs et piscines dans les villes et villages, assurance et logements décents pour les athlètes et formations professionnelles à l'étranger.Par la suite, la politique s'est invitée dans la conférence de presse et Navin Ramgoolam a révélé que le PTr alignera une candidate pour les élections partielles dans la circonscription no. 7 et que pour l'heure, le parti ira aux élections générales seule. «Mais nou pou gété ki évolisyon.»