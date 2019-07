Sénégal: Des professionnels du cinéma nommés au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion

Dakar — Neuf professionnels du cinéma sénégalais, dont la cinéaste Mati Diop, lauréate du Grand Prix du 72ème Festival international du film de Cannes (France), ont été nommés mardi au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion par le président de la République, Macky Sall.

Ils ont reçu leur décoration lors d'une audience accordée à la délégation sénégalaise à Cannes, qui comprenait, parmi d'autres membres, l'équipe du film "Atlantique" de la Franco-Sénégalaise Mati Diop, lauréate du Grand Prix.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, le directeur de la cinématographie, Hugues Diaz, les acteurs du film "Atlantique" Ibrahima Traoré (Souleimane) et Bineta Sané (Ada) étaient présents à l'audience accordée par le président de la République au palais présidentiel.

Les cinéastes Mati Diop, Ousmane William Mbaye et Moussa Touré, ainsi que le directeur du studio de production cinématographique et audiovisuelle "Cinékap", Oumar Sall, les acteurs Rokhaya Niang et Ibrahima Mbaye "Thié", et le chef machiniste Arona Camara ont reçu leur décoration des mains du chef de l'Etat.

Le journaliste et critique de cinéma Baba Diop, le comédien Lamine Ndiaye et le cinéaste Alain Gomis, nommés eux aussi au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion, recevront leur décoration des mains du ministre de la Communication et de la Culture. Ils étaient absents.

Macky Sall a félicité Mati Diop pour le Grand Prix du Festival international du film de Cannes. Il dit associer "toute la nation" à ses remerciements.

Le président de la République a par ailleurs promis de remettre cette année au Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA) les deux milliards qu'il lui a promis depuis quelques années.

"J'apporterai une réponse et [de l'aide] au secteur du cinéma. Mon quinquennat est dédié à la culture, et le cinéma ne sera pas en reste.

Je mettrais plus que le double [des deux milliards de francs CFA] dans le cinéma", assure Macky Sall.

Il ajoute que "la cité du cinéma et l'école des métiers du cinéma, qui seront mises en place pour permettre la postproduction des films au Sénégal, permettront de [le] développer" dans le pays.

"Soyez rassurés que je serai un partenaire, à vos côtés. Je félicite cette synergie entre l'ancienne et la nouvelle génération de cinéastes", a dit le chef de l'Etat.

Mati Diop l'a remercié pour sa "reconnaissance" qui, dit-elle, est "une source de motivation supplémentaire". "Je vous remercie de l'aide. Le premier fonds auquel j'ai accédé provient du FOPICA.

J'ai des alliés ici, un producteur et une équipe forte. Je suis heureuse d'avoir été jusqu'au bout de cette aventure", a affirmé la lauréate du Festival international du film de Cannes.

Le producteur Oumar Sall a fait part au chef de l'Etat de son souhait de voir la culture contribuer significativement au développement économique et social du Sénégal.

"Le secteur du cinéma et de l'audiovisuel est un moteur de croissance et peut participer à la transformation structurelle de l'économie et au développement du pays.

Ce secteur est créateur de richesses, d'emplois à forte capacité d'exportation", assure Oumar Sall. Pour y arriver, dit-il, "il faut un environnement favorable et attractif".

Moussa Touré a, pour sa part, demandé au chef de l'Etat de veiller à la "nationalisation" du cinéma en le dotant de moyens adéquats.

"Nous ne vous remercierons jamais assez pour l'attention particulière que vous accordez au cinéma sénégalais. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin", promet Touré.

Ousmane William Mbaye, lui, a demandé au président de la République de "déloger la subvention du FOPICA du Trésor public" pour la confier à "une structure autonome". "Nous réclamons un centre national de la cinématographie", ajoute-t-il.