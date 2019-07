Congo-Brazzaville: Musique - « Boyamba ngai » dévoilé au grand public

Le 28 juillet dernier, l'Institut français du Congo (IFC) a connu une ambiance de haute facture grâce au concert de Fanie Fayar dédié à la présentation de son tout premier album musical intitulé « Boyamba ngai ».

Une scène très riche en lumière et en son, pour un véritable régal artistique qui a duré deux heures. La date était tout indiquée pour l'artiste congolaise de présenter, au grand public et aux amoureux de sa musique, son tout premier produit grand format « Boyamba ngai ».

En effet, il y a exactement deux ans, le 28 juillet 2017, que Fanie Fayar avait été sacrée médaillée d'or dans la catégorie chanson aux huitièmes jeux de la Francophonie, qui se sont déroulés à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Une date nostalgique où la chanteuse congolaise a choisi d'interpréter le titre phare de l'album, « Boyamba ngai », en featuring avec Jules Ferry Moussoki, un autre médaillé d'or congolais, la même année, en section conte.

Fanie Fayar a entièrement déployé le contenu de son opus, très ambiancé, qui se compose de huit titres : Boyamba ngai; Nzapa singuila; Bakana sega; Kani muntu; Ko lela te; Madima; Mbe ni Bo et U labula.

Par exemple, Ko lela te, est une inspiration découlant des séparations douloureuses avec son fils, que Fanie Fayar devait chaque fois consentir lorsqu'elle partait en tournée. « Ko lela te, na mwana ee. Nake, nako zonga mwana eeeh (ne pleure pas l'enfant. Je m'en vais, je reviendrai) », chante l'artiste.

Si cet album évoque l'espoir et le désir auxquels aspire Fanie dans l'univers de la musique congolaise, il caractérise avant tout les efforts et les défis consentis par cette dernière pour en arriver là, sa soif d'expression par la musique. Ancré dans les réalités du quotidien et de son propre vécu, ce tout premier album de Fanie Fayar aborde une panoplie de thématiques, l'amour, l'absence, l'unité, le partage, la bienveillance, la tolérance, etc.

A l'en croire, ce sont ces thèmes qui ont orienté le choix des langues d'interprétation, afin de partager au public une réelle émotion.

Réalisé dans un style afrofusion, « Boyamba ngai » est un véritable cocktail musical tradi-moderne. « Ça n'a pas été facile. Ainsi, grand merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à sa réalisation. Et, à présent, je n'invite plus que le public à consommer et à valoriser cet album », s'est exprimée Fanie Fayar.

Pour la circonstance, elle a partagé la scène, tour à tour, avec la légende vivante de la musique congolaise, Casimir Zoba dit"Zao" avec son titre "soulard" et Roga-Roga sur le single "polémique générale". A cette soirée, étaient également présents les "Diables rouges" de la Sape, pour une fashion exhibition.

« Cet album est très voyageur tant par les rythmes des chants que par le message qu'il renferme. J'ai été également éblouie par son interprétation d'Umqombothi d'Yvonne Chaka Chaka. Waouh ! Il faut reconnaître qu'elle a une belle puissance vocale, une forte présence scénique et un charme naturel qui embarquent le public lorsqu'il la regarde sur scène », en pense Chloé, une jeune brazzavilloise.

Notons que, sous peu, le public brazzavillois pourra se procurer les CD à la Fnac et à la maison de vente des œuvres musicales, Fula Nge nge.