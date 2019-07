Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le ministère et IGN-FI signent un protocole d'accord

Le partenariat qui lie désormais les deux parties vise à renforcer et dynamiser la coopération dans la production de l'information géographique et dans tous les aspects de la recherche liée à la géomatique: ensembles des outils permettant de collecter et traiter les données géographiques.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et les directeurs généraux de l'Institut national de l'information géographique et foresterie (IGN), Daniel Bursaux, et de l'Ingénieries géographique numérique française à l'international (IGN-FI), Christophe Dekeyne, ont signé récemment à Paris, en France, le protocole d'accord qui permettra aux deux institutions françaises d'accompagner le ministère dans son projet de transformation du Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec) en Institut géographique national moderne et performant du Congo.

Il s'agira notamment de faire valoir les activités de recherche et promouvoir le renforcement des capacités des jeunes congolais en cartographie, en système d'information géographique, de la télédiffusion, du nivellement. Il est aussi question de l'appui du projet de numérisation des documents cartographiques, des archives à haute valeur historique de l'Afrique équatoriale française (AEF) proposé par le Cergec.

Le champ d'application de cet accord concernera également les outils cartographiques et les systèmes de localisation par satellite, notamment les problématiques relatives aux érosions et aux frontières, l'enseignement avec transfert de technologies dans les domaines géographique et cartographique, ainsi que l'archivage et l'exploitation des photographies aériennes historiques.

« Nous avons un cheminement qui a été fait, qui a eu des hauts et des bas et nous pensons que cette fois-ci, malgré les vicissitudes du temps, l'objectif à atteindre est essentiel : créer les conditions pour que tout ce qui est cartographie, photométrie et autres éléments mis au point nous donnent une autre dynamique », a déclaré le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou en saluant les efforts consentis par la France et Congo dans l'évolution de la recherche scientifique.

En marge de la signature de cet accord, le ministre a participé aux réunions techniques entre l'IGN, l'IGN-FI, le Cergec et l'Institut national de recherche forestière. La délégation congolaise a par ailleurs visité le laboratoire de restitution cartographique, le service de la valorisation du patrimoine, le patrimoine photographique de l'IGN sur la République du Congo et des autres pays d'Afrique. Selon Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, l'accord signé est à même de permettre au Congo d'impulser d'autres pays d'Afrique centrale en la matière.