Maroc: Congo/Maroc - Le partenariat entre les deux pays augure de nouvelles perspectives,estime Addellatif Seddafi

L'ambassade du Maroc à Brazzaville a célébré, le 30 juillet, le vingtième anniversaire de l'accession au trône du Roi Mohammed VI.

A l'occasion, le chargé d'affaires, Addellatif Seddafi, a souligné le caractère significatif des relations séculaires entre les deux pays.

La célébration de cet évènement lui a également permis de faire la rétrospective du bilan des vingt ans de règne de sa majesté, roi Mohamed VI et de dresser les perspectives du développement et du progrès du Maroc.

« Les liens forts qui unissent le Maroc et le Congo ont permis, au cours de l'année écoulée, de consolider de nombreux domaines de coopération », a indiqué Addellatif Seddafi.

Cette année, dans le domaine culturel, ces liens ont été renforcés par l'organisation, récemment de la semaine du Maroc au Congo, ayant constitué, « un moment fort » du partenariat culturel entre les deux peuples. Par ailleurs, la coopération en matière de formation des jeunes reste également « très dynamique tant au niveau de la formation professionnelle que de l'enseignement supérieur », et constitue, d'après lui, un axe de coopération privilégié entre les deux pays.

« Les liens économiques se sont également consolidés au cours de ces dernières années et on peut se réjouir d'entrevoir le partenariat entre le Congo et le Maroc sous de nouvelles perspectives, notamment en matière d'agriculture, d'industrie comme la cimenterie et l'agro-industrie ; ce qui démontre combien une approche économique concertée, permettant un partage des chaînes de valeur, peut aider à améliorer la compétitivité globale et augmenter les bénéfices de chacun de nos pays », a déclaré le chargé d'affaires.

Le Maroc étant considéré comme l'un des pays africains pour lequel la coopération avec ses pairs du continent revêt une importance capitale, le chargé d'affaires a indiqué que « l'ouverture économique du Maroc sur son environnement international et particulièrement africain est également porteuse de nouvelles opportunités pour le partenariat économique entre les deux pays, notamment en matière bancaire et des assurances ».

En ce sens, à travers le rapprochement par l'économie et la conscience des défis partagés de développement avec ses pairs africains, le Maroc a aidé à dépasser les incompréhensions et impulser une nouvelle dynamique dans cette coopération sud sud.

La fête du trône...

Pour Addellatif Seddafi, la célébration du vingtième anniversaire de l'accession au trône de Mohamed VI représente « un moment fort » dans la vie du royaume et revêt plusieurs significations. « Elle renvoie au renouvellement du pacte d'allégeance et au raffermissement des liens profonds et multiséculaires entre le peuple marocain et ses souverains. Elle incarne l'esprit fondateur de la Nation marocaine, une nation fière de son Histoire mais résolument tournée vers l'avenir ; une nation attachée à son unité dans le respect de la diversité ; une nation qui croit aux valeurs de paix, de tolérance et de solidarité ».

Au Maroc, la commémoration de la fête du trône a permis au roi Mohammed VI d'annoncer une nouvelle génération de réformes à la faveur d'un Maroc résolument tourné vers l'avenir.

« La rénovation du modèle de développement national est le préalable à l'émergence d'une étape nouvelle dont les maîtres mots sont responsabilité et essor », a affirmé Mohamed VI, tout en appelant à capitaliser sur ces acquis, et à injecter un nouveau souffle à la dynamique globale des progrès déjà mis en place.

« Nous avons réussi à bâtir le Maroc moderne ». Ce constat tire son fondement des chantiers stratégiques réalisés durant les deux premières décennies de son règne : autoroutes, grands ports, révolution ferroviaire, dont le TGV ...

La soirée commémorative a été marquée par la projection d'un film de circonstance intitulé « la dynamique d'un royaume sur les vingt ans de règne de sa majesté, le roi Mohammed VI ».