Afrique: Égalité des genres - Deux personnalités congolaises sur la liste des cent personnes les plus influentes

La liste publiée par la plate-forme « Apolitical » met en relation des fonctionnaires gouvernementaux et des personnalités de la société civile de plus de cent soixante-dix pays. Elle rend hommage, entre autres, aux politiciens, activistes et universitaires qui excellent dans les politiques en matière de genre en 2019.

Les cent personnalités ont été sélectionnées sur plus de neux mille candidatures. Il s'agit de la liste la plus vaste et la plus globale à ce jour publiée par Apolitical qui reconnaît et célèbre le travail acharné accompli par de nombreuses personnes dans le monde en matière de politique de l'égalité des genres. Avec des politiciens, des fonctionnaires, des universitaires et des activistes, explique Apolitical, la liste reconnaît à la fois des icônes de haut niveau et met en lumière les héros méconnus dont le travail est indispensable pour créer un monde plus juste pour tous.

Denis Mukwege (RDC), le Gynécologue congolais est le seul homme figurant sur cette liste, où l'on retrouve des personnalités comme Michelle Obama, Christine Lagarde et aussi Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême de justice aux USA. Denis Mukwege, activiste des droits de l'homme, lauréat du prix Nobel de la paix, est considéré comme le principal spécialiste mondial du traitement des violences sexuelles en temps de guerre. Il mène une campagne mondiale contre l'utilisation du viol comme arme de guerre et est membre du Conseil consultatif du G7 sur l'égalité des genres

En dehors du médecin congolais, la RDC est également représentée par Julienne Lusenge, une militante des droits de l'Homme qui se consacre au soutien des victimes de violences sexuelles en temps de guerre. En réponse aux niveaux élevés de violence sexuelle au Congo, elle a cofondé, en 2000, la Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégrés, un groupe ayant pour objectif de lutter contre la violence à l'égard des femmes.

Parallèlement à ses fonctions de présidente du groupe, elle est également directrice du Fonds des femmes congolaises, une organisation vouée au soutien des organisations populaires de femmes congolaises. En 2018, elle a reçu le prix des droits internationaux de la femme du sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie et, en 2016, le prix Ginetta Sagan d'Amnesty International.

Les personalités africaines figurant sur la liste

Bineta Diop (Sénégal), fondatrice de Femmes Africa Solidarité

Bineta Diop est l'envoyée spéciale sur les femmes, la paix et la sécurité auprès de l'Union africaine et fondatrice de l'ONG Femmes Africa Solidarité (FAS). À travers le FAS, Bineta Diop œuvre pour que les femmes soient actives dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique. Ses efforts dans ce domaine sont reconnus internationalement et elle a reçu de nombreux prix dont le prix des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies en 2003. En 2011, elle a été nommée l'une des cent personnes les plus influentes au monde par Time Magazine.

Winnie Byanyima (Ouganda), directrice exécutive, Oxfam International

Winnie Byanyima est une championne des droits des femmes, de la gouvernance démocratique, du changement climatique et de la consolidation de la paix. Elle est actuellement directrice exécutive d'Oxfam International. Élue au Parlement ougandais pour trois mandats, elle a dirigé le premier caucus parlementaire des femmes en Ouganda, aidant à promulguer des dispositions relatives à l'égalité des genres dans la constitution d'après-conflit. En 1985, lors de l'accord de paix conclu avec l'Ouganda, elle a contribué à la paix tout en appuyant la participation des femmes au processus. Elle est la fondatrice du Forum pour les femmes dans la démocratie ainsi que la cofondatrice de l'Alliance mondiale pour le genre et le climat.

Phumzile Mlambo-Ngcuka (Afrique du Sud), directrice exécutive d'ONU Femmes

Phumzile Mlambo-Ngcuka est la directrice exécutive d'ONU Femmes. À ce titre, elle a mis l'accent sur les droits et l'activisme des femmes rurales. Elle a également fondé la campagne HeforShe, qui vise à mobiliser un million d'hommes et de garçons en faveur de la parité hommes-femmes. Mlambo-Ngcuka a été vice-présidente de l'Afrique du Sud de 2005 à 2008, première femme à occuper ce poste, et a activement participé à la lutte contre l'apartheid.

Young Leaders

Nimco Ali (Somalie-UK), cofondatrice et directrice de « Daughters of Eve »

Nimco Ali est une féministe et militante sociale somalienne britannique. Elle a cofondé et est directrice de Daughters of Eve, qui œuvre pour "promouvoir et protéger les droits des jeunes des communautés des personnes pratiquant la mutilation génitale aux niveaux physique, mental, sexuel et reproductif". Elle est ambassadrice de #makersUK, une plate-forme AOL qui promeut le leadership des femmes. En 2017, elle s'est présentée comme candidate aux élections du parti britannique pour l'égalité des femmes.

Rebeca Gyumi (Tanzanie), fondatrice et directrice exécutive de Msichana Initiative

Rebeca Gyumi et son organisation, Msichana Initiative (ainsi appelé en swahili) ont mené campagne en faveur de la refonte de la loi tanzanienne sur le mariage, adoptée en 1971, qui autorisait les filles de 14 ans à se marier avec le consentement de leurs parents. La loi a été modifiée en 2016 et, en 2018, Gyumi a reçu le prix des droits de l'homme des Nations unies. Msichana fait également campagne sur d'autres questions, notamment le transport des femmes rurales.

Jaha Dukureh (Gambie) CEO et fondatrice, Safe Hands for Girls

Jaha Dukureh est une militante de droite gambienne et une militante anti-mutilation génitale (MGF). Elle-même survivante de MGF, elle est fondatrice et directrice exécutive de Safe Hands for Girls. Aux côtés d'autres organisations de femmes et de la société civile, elle a contribué à l'annonce, par le gouvernement gambien, d'une interdiction des mutilations génitales féminines.

Rose Rwabuhihi (Rwanda), Cheffe du bureau de surveillance de la problématique hommes-femmes, gouvernement du Rwanda

Rose Rwabuhihi a consacré la majeure partie de sa carrière à l'égalité des genres et aux droits des femmes. Elle est actuellement responsable du bureau de surveillance de la problématique hommes-femmes, un département du gouvernement rwandais qui promeut l'égalité des genres et les droits de l'homme par le biais d'une bonne gouvernance pour le développement durable. Avant de rejoindre le gouvernement rwandais en 2013, elle a passé 15 ans aux Nations unies en Afrique et aux États-Unis.

Habiba Mohammed (Nigeria), Malala Fund Gulmakai Champion

Habiba Mohammed est une championne du Fonds Malala Gulmaki depuis 2017. En tant que co-directrice du Centre pour l'éducation des filles, Habiba enseigne aux filles âgées de 12 à 18 ans à défendre leurs communautés dans le cadre du programme Safe Space Club for Girls. Dans les endroits où le Safe Space Club for Girls est actif, les taux d'achèvement des études secondaires des filles sont passés de 4% à 82%. Utilisant sa subvention du réseau Gulmakai, Habiba a également plaidé pour que le gouvernement de l'État de Kaduna (Nigeria) élimine les coûts scolaires et garantisse des normes d'apprentissage plus élevées.

Josephine Kulea (Kenya), fondatrice et directrice exécutive de Samburu Girls Foundation

Josephine Kulea est une militante des droits de la femme originaire du peuple Samburu du centre du Kenya. Elle est la fondatrice et directrice de Samburu Girls Foundation (SGF). Elle milite pour les droits des femmes et des filles dans une culture où les pratiques, y compris le mariage des enfants et les mutilations génitales des femmes sont courantes. Son travail a notamment consisté à ouvrir son foyer aux filles menacées de viol et d'autres abus. Elle a sauvé jusqu'à mille filles du mal et la SGF soutient plus de trois cents filles par le biais de l'éducation.

Leymah Gbowee (Liberia), fondatrice et présidente de la Gbowee Peace Foundation Africa

Leymah Gbowee est une activiste libérienne chargée de diriger un mouvement de femmes pour la paix qui a contribué à mettre fin à la deuxième guerre civile libérienne en 2003. Elle a reçu le prix Nobel de la paix 2011, aux côtés de la présidente Ellen Johnson Sirleaf et du journaliste et activiste yéménite Tawakkol Karman «pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour le droit des femmes de participer pleinement aux travaux de consolidation de la paix». Gbowee est la fondatrice et présidente de la Gbowee Peace Foundation Africa, fondée en 2012, qui offre des possibilités d'éducation et de leadership aux filles, aux femmes et aux jeunes du Liberia.

Wanjiku Mukabi Kabira (Kenya), directrice du Centre d'études des femmes africaines

Wanjiku Mukabi Kabria est professeure agrégée de littérature à l'université de Nairobi. Elle a dirigé le lancement du Centre d'études sur les femmes africaines en 2009. Elle a consacré plusieurs années au plaidoyer en faveur de l'égalité des genres et de l'équité en tant que dirigeante du mouvement des femmes au Kenya. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'autonomisation des femmes et la célébration de la résistance des femmes. Elle a également été vice-présidente du processus de révision constitutionnelle du Kenya de 2000 à 2005 et présidente de l'alliance politique des femmes de 2002 à 2011.

Amina Mohammed (Nigeria), secrétaire général adjointe des Nations unies

Amina Mohammed est la secrétaire générale adjointe de l'ONU. Elle a été ministre de l'environnement du Nigeria de novembre 2015 à décembre 2016. Elle a notamment dirigé les efforts du pays en faveur de l'action climatique. Elle a siégé à de nombreux conseils et comités consultatifs internationaux, notamment au Programme de développement mondial de la Fondation Bill et Melinda Gates, à l'Initiative du Millénaire pour la femme en Afrique et à Girl Effect. De 2002 à 2005, Amina Mohammed a coordonné le Groupe de travail sur le Millénaire des Nations unies chargé du Groupe de travail sur le genre et l'éducation.

Senait Fisseha (Éthiopie), directrice des programmes internationaux, Fondation Susan Buffet

Senait Fisseha est directrice des programmes internationaux de la Susan Buffet Foundation, une organisation caritative qui investit dans des subventions pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Elle est également une défenseuse éthiopienne renommée pour la santé maternelle des femmes et professeure d'obstétrique et de gynécologie à l'Université du Michigan, où elle a créé le Centre international de formation en santé de la reproduction qui prépare les étudiants en médecine à fournir des soins de qualité visant à réduire la mortalité maternelle et à autonomiser les femmes et les filles. Conseillère principale auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et membre du conseil consultatif de Global Health 50/50, elle exerce une grande influence sur les efforts visant à réaliser l'égalité dans la politique de santé mondiale. En 2013, elle a reçu la plus haute distinction du ministère éthiopien de la santé pour sa contribution au secteur de la santé.

Elizabeth Nyamayaro (Zimbabwe), fondatrice de la campagne « HeForShe » de l'ONU

Elizabeth Nyamayaro est la conseillère principale auprès de la secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive d'ONU Femmes. Elle est le cerveau derrière la campagne « HeForShe » des Nations unies, un mouvement de solidarité mondial pour l'égalité des sexes. Le mouvement engage tous les genres et, en particulier, les hommes et les garçons, à agir pour mettre fin à l'inégalité des sexes. Née au Zimbabwe et politologue de formation, Nyamayaro est un ardent défenseur des droits des femmes et de l'autonomisation économique. Elle a œuvré au premier plan du programme de développement de l'Afrique pendant plus de deux décennies dans les secteurs public et privé et a occupé des postes au sein de l'Onusida, Organisation mondiale de la santé et Banque mondiale.

Musimbi Kanyoro (Kenya), présidente et directrice générale du Fonds mondial pour les femmes

Musimbi Kanyoro fait partie des principaux défenseurs des droits de l'Homme au Kenya. Titulaire d'un doctorat en linguistique et théologie féministe, elle est présidente et directrice générale du Fonds mondial pour les femmes, une fondation à but non lucratif qui finance des initiatives en faveur des droits des femmes. Sous sa direction, l'organisation a octroyé plus de 140 millions de dollars à des projets visant à autonomiser les femmes.

Theo Sowa (Ghana), CEO du Fonds de développement des femmes africaines

Theo Sowa est la directrice générale du Fonds de développement des femmes africaines, une fondation qui soutient le travail des droits des femmes en Afrique. Autrefois consultante indépendante, spécialisée dans le développement social international, elle a travaillé partout en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Elle a été conseillère principale en programmes dans le cadre de l'étude des Nations unies sur les enfants et les conflits armés (rapport Machel) et a également dirigé son examen quinquennal.

Hilary Gbedemah (Ghana), présidente du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

Hilary Gbedemah est présidente du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de l'Assemblée générale des Nations Unies, un organe composé d'experts indépendants qui s'attache à mettre les droits de la femme au centre des préoccupations de l'homme. Elle est l'auteure de nombreuses publications dans le domaine de la discrimination à l'égard des femmes en tant que question de droits humains. Tout au long de sa carrière en droit, elle a effectué d'importantes recherches sur les droits des femmes, notamment sur la discrimination positive et le droit des femmes à une représentation égale, les droits de propriété des conjoints et les droits économiques des femmes. Auparavant, elle a contribué à l'IFC 2012 de la Banque mondiale. Les femmes, le monde des affaires et le droit; Éliminer les obstacles à l'inclusion économique et travailler avec le programme de sensibilisation au droit pour faire progresser les droits des femmes vivant dans les zones rurales.

Mémoire Kachambwa (Kenya), directrice exécutive, FEMNET

Memory Kachambwa est une militante des droits des femmes qui cumule dix-huit années d'expérience dans des rôles axés sur les questions relatives à la problématique hommes-femmes et au développement, aux droits de l'Homme et à l'autonomisation des femmes. Elle est actuellement directrice exécutive de FEMNET, un réseau féministe panafricain qui encourage le partage d'idées, d'expériences et de stratégies d'information en faveur de l'égalité entre les organisations de femmes africaines. Auparavant, elle a été spécialiste des questions de genre et d'autonomisation économique à la Fondation internationale pour la jeunesse, directrice exécutive du Women's Trust au Zimbabwe et a passé huit ans à divers postes aux Nations unies.