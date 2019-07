Afrique: FIFA The Best - Djamel Belmadi parmi les entraîneurs nominés

La FIFA a publié ce mercredi la liste des meilleurs entraîneurs (FIFA The Best) de la saison écoulée. Parmi les 10 entraîneurs nominés, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi en fait partie.

Récent vainqueur de la CAN 2019 avec les Fennecs, Belmadi fait logiquement partie du gratin des entraîneurs mondiaux. Arrivé à la tête de l'Algérie le 2 août 2018, l'ex international algérien a su créer un véritable collectif.

Ce travail de fond fait avec Riyad Mahrez et les siens lui a permis d'avoir cette double récompense. Le titre à la CAN 2019 et la nomination dans le FIFA The Best. En 16 matchs dirigés avec les Verts, le bilan de Djamel Belmadi est plus que positif (11 victoires, 4 matchs nuls et une défaite).

Du coup, il est dans la course au FIFA The Best avec Didier DesChamps, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Fernando Santos, Erik Ten Hag, Tite.

Enfin, la soirée The Best 2019 sera organisée par la ville de Milan le 23 septembre prochain.