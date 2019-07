Burundi: Saido Berahino - Le Burundais se rapproche de Zulte Waregem

Après un essai à Nîmes, Saido Berahino est de retour à Zulte Waregem. Le joueur et le club souhaitent continuer l'aventure selon La Derniere Heure mais les négociations traînent en longueur.

Tout proche de s'engager avec le Nîmes Olympique, Saido Berahino a vu le club gardois faire demi-tour au dernier moment. Bernard Blaquart, l'entraîneur, refuse de le voir signer. L'attaquant burundais qui était à l'essai samedi lors du match amical contre Toulouse, ne viendra pas à Nîmes. À son sujet, le coach nîmois est catégorique : « C'est non ! ». Le joueur de Stoke City avait débarqué à Agde, sans ses crampons, et semble-t-il sans grande motivation. Une attitude qui n'a pas séduit l'entraîneur des Crocos.

Saido Berahino surpris par la volte-face de Nîme

De son côté, le joueur serait très surpris par la volte-face du club et surtout du comportement du coach Blaquart à son égard. Contactée par le10sport.com, une source proche du joueur raconte.

« Dès le départ, il a pu constater un manque flagrant d'organisation au sein du staff et une absence de professionnalisme évidente. On lui a fait visiter les structures du club comme si tout était calé, que ce serait son vestiaire, ses terrains d'entraînement, etc... alors qu'aucune condition véritable de recrutement ne lui a été proposée, de façon claire, comme c'est le cas dans tous les clubs de haut-niveau. Et quand il a rencontré l'entraîneur, il a vu un coach démotivé, très froid. Malgré son statut, il a accepté de faire un essai car il était extrêmement motivé à l'idée de jouer pour ce club. Mais pas dans ces conditions... C'est pour cette raison qu'il s'en va et qu'il ne souhaite pas poursuivre les discussions autour de sa venue. Il s'abstient de parler pour respecter le club mais il est extrêmement surpris du traitement dont il a fait preuve et des propos que l'entraîneur peut tenir à son sujet. Honnêtement, il est un peu amusé de la situation parce que ça été tellement étrange qu'il vaut mieux en rire. Je me demande vraiment comment Nîmes a fait pour atteindre ce niveau et y rester avec ce genre de pratiques. Il y avait un joli coup à faire avec Saido, c'est plus que dommage. Je suis très inquiet pour l'avenir du club... »

Désormais, Saido Berahino est de retour à Zulte Waregem. Tout semble indiqué que le joueur va signer au sein du club belge. International dans toutes les sélections de jeunes en Angleterre, le natif de Bujumbura (Burundi) a opté pour le Burundi en 2018 et vient de participer à la dernière CAN.