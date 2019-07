Congo-Brazzaville: Nicaise Kudimbana - Le Congolais débarque en D3 amateurs (Belgique)

Libéré par l'Union Saint-Gilloise au début de la saison dernière, Nicaise Kudimbana était à la recherche d'un nouveau défi. L'ancien portier de l'USG et d'Anderlecht s'est finalement engagé en faveur de Walhain, formation de D3 amateurs (Belgique).

« Les dirigeants walhinois ont décidé de recruter des hommes d'expérience et de qualité afin d'enrichir un effectif pour qu'il soit le plus complet possible. Le club vient d'annoncer sur les réseaux sociaux que le gardien Nicaise Kudimbana (32 ans) arrivait au club avec une triple fonction. Le portier sera dans un premier temps joueur du noyau A mais il aidera également les Brabançons wallons en tant que conseiller sportif et formateur des gardiens de l'école de jeunes « Avenir Jeunes » », peut-on lire sur le site de La Dernière Heure.

Le portier de 32 ans débarque dans le club brabançon avec toute son expérience entre les perches. En plus d'être gardien de l'équipe première, il aura également un rôle de conseiller et de formateur pour les gardiens du centre de formation de Walhain. Nicaise Kudimbana, c'est un très beau CV: 142 matches en Proximus League avec l'Union, l'Antwerp et Ostende; plusieurs piges en D1A avec le Cercle de Bruges, Ostende et Anderlecht; ainsi que 9 sélections avec la République démocratique du Congo.