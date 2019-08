Sénégal: Copmmuniqué du conseil des ministres du 31 juillet

communiqué de presse

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a présidé ce mercredi 31 Juillet 2019, le Conseil des ministres.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat a évoqué la question du renforcement de la sécurisation globale et durable du territoire national.

A ce titre, il s'est incliné devant la mémoire de l'Adjudant Major Tamsir SANE, Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Koumpentoum, lâchement assassiné par des malfaiteurs dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019, lors d'une intervention de sa brigade pour repousser les assaillants du bureau de poste de la localité.

Dans ce contexte, le Chef de l'Etat a présenté ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, à la gendarmerie nationale, son armée d'origine, à sa famille et à ses proches.

Il a souhaité prompt rétablissement aux gendarmes blessés et a demandé au Ministre des Forces armées d'assurer leur prise en charge médicale et sociale intégrale.

Le Chef de l'Etat a, particulièrement, condamné cet acte ignoble et demandé au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Forces Armées de prendre des dispositions afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi. Le Président de la République a, en outre, indiqué l'urgence de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national.

A cet effet, il a invité le Gouvernement à développer une stratégie spécifique de lutte contre le grand banditisme dans les centres urbains et périurbains et a demandé aux forces de défense et de sécurité d'œuvrer en synergie avec les populations pour une maitrise du renseignement territorial et une efficacité soutenue des actions de sécurisation.

Le Chef de l'Etat a aussi demandé au Gouvernement en rapport avec l'administration territoriale de tenir une réunion de concertation sur le pilotage, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.

Le Président de la République a également invité le Gouvernement à réfléchir sur l'encadrement de l'exercice et de la modernisation de la sécurité privée au Sénégal.

Au titre de la gestion des eaux pluviales et du suivi des actions préventives de lutte contre les inondations, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de veiller au renforcement du dispositif préventif de gestion des inondations.

Il a également invité le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement à accentuer la supervision pragmatique des dispositifs de suivi des actions et opérations de lutte contre les inondations, en impliquant notamment les maires des communes.

Abordant le suivi des préparatifs de la fête de Tabaski, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement d'intensifier l'exécution des mesures prises en vue d'assurer l'approvisionnement optimal des points de vente officiels en moutons, et de communiquer sur les efforts consentis par l'Etat pour l'approvisionnement correct des marchés nationaux en moutons et en produits et denrées de première nécessité durant la période de Tabaski.

Revenant sur la stratégie nationale d'exportation des produits agricoles, le Président de la République a demandé au Gouvernement de renégocier, dans les meilleures conditions, les accords conclus avec les partenaires pour l'exportation de l'arachide. Il a, sur ce point, requis la préparation d'un document d'orientation portant « stratégie nationale d'exportation des produits agricoles ».

Au titre du pilotage des urgences nationales durant la saison des pluies, il a rappelé au Gouvernement la nécessité de finaliser les documents permettant au Sénégal de basculer intégralement dans les budgets programmes en 2020.

En ce qui concerne le suivi de la coopération et des partenariats, le Président de la République est revenu sur sa participation au Forum annuel sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu qui s'est tenu le 27 juillet 2019 à Abuja.

Il s'est félicité du projet d'accord de partenariat que la Délégation à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes va signer avec la Fondation Tony Elumelu, en soutien à l'entreprenariat des femmes et des jeunes.

Clôturant sa communication, le Chef de l'Etat a informé le Conseil de sa participation, le jeudi 1 er août 2019, à Nouakchott, à la cérémonie d'investiture de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh GHAZOUANI, Président nouvellement élu de la République Islamique de Mauritanie.

Au titre des communications : Le Ministre des Forces armées a fait une communication sur la sécurisation du territoire nationale, les circonstances de l'assassinat et de la mort de l'Adjudant Major Tamsir SANE Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur les réformes budgétaires, l'exécution des dépenses publiques.

Le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a fait le point sur la pluviométrie et la campagne agricole.

Le Ministre, en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE) a fait une communication sur le financement des projets de réformes phares du PSE.

Fait à Dakar, le 31 juillet 2019

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Mme Ndèye Tické NDIAYE DIOP