Egypte: Football - Le Président Al-Sissi prend une décision radicale

L'élimination de l'Egypte dès les 8ès de finale de la CAN 2019 pousse les plus hautes autorités à prendre une décision drastique. Le Président de la République Al-Sissi ne veut plus de sélectionneur étranger.

En effet, Hier, en concertation avec son ministre des Sports Ashraf Sobhi, le chef de l'Etat a rendu publique l'information. Par conséquent, il a déclaré que les Pharaons ne seront plus entraînés par un sélectionneur étranger jusqu'à nouvel ordre. Et ce en symbiose avec le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Après la défaite contre l'Afrique du Sud à la CAN 2019, Javier Aguirre, sélectionneur d'alors a été limogé. Le prochain responsable des Pharaons sera sûrement un entraîneur local, vu la décision conjointe prise par Al-Sissi et Ashraf Sobhi.