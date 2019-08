Maroc: La formulation de la Stratégie nationale d'inclusion financière finalisée

La vision, les leviers et la structure de gouvernance ont été définis

Bank Al-Maghrib (BAM) a indiqué, dans son rapport annuel au titre de l'exercice 2018, que la formulation de la Stratégie nationale d'inclusion financière a été finalisée.

Les travaux de l'élaboration de cette stratégie ont été menés conjointement avec le ministère de l'Economie et des Finances dans le cadre d'une approche participative ayant impliqué l'ensemble des parties prenantes publiques et privées, a souligné BAM dans ce rapport présenté à Tétouan, devant SM le Roi Mohammed VI, par le wali de Bank Al-Maghrib Abdellatif Jouahri.

A cet effet, la vision, les leviers et la structure de gouvernance de cette stratégie ont été définis partant d'une analyse approfondie de l'état des lieux de l'inclusion financière au Maroc et en se référant notamment aux résultats de l'enquête Findex qui a été développée par la Banque mondiale, a précisé la même source, rappelant que ladite stratégie vise la résorption du déficit et la réduction des inégalités dans ce domaine au bénéfice en particulier des jeunes, des femmes et de la population rurale.

Le rapport a également fait savoir que pour développer l'utilisation des paiements électroniques, BAM, conjointement avec l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et les autres parties prenantes, a poursuivi les travaux de déploiement du paiement mobile national, avec la définition des règles nécessaires à son fonctionnement et la mise en place du switch mobile, rapporte la MAP.

Dans ce sens, la Banque centrale a accordé l'agrément à 10 établissements de paiement qui sont ainsi habilités à ouvrir des comptes de paiement et à offrir des services de paiement pour leur clientèle.

Par ailleurs, la Fondation marocaine pour l'éducation financière (FMEF) a mis l'accent, lors de la cinquième réunion de son Conseil d'administration tenue le 10 janvier 2018, sur ses réalisations depuis 2016 et ses expériences de partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc pour la formation en éducation financière des petits agriculteurs et avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme pour l'intégration de l'éducation financière dans les programmes nationaux d'alphabétisation.

La FMEF a, en outre, tenu, en mars 2018 en collaboration avec ses partenaires, la septième édition de la semaine de la Finance pour les enfants et les jeunes. Des visites pédagogiques aux agences et au Musée de Bank Al-Maghrib, à Dar As-Sikkah, à la Bourse de Casablanca, aux agences bancaires et aux compagnies d'assurance, ont été organisées au profit de près de 200.000 élèves.

A l'occasion de la journée arabe de l'inclusion financière, célébrée le 27 avril de chaque année depuis 2016, BAM a mobilisé les institutions financières autour du thème "Soutenir les jeunes et les entrepreneurs pour un développement social et économique durable". Dans ce cadre, elle a élaboré, en partenariat avec la FMEF, une brochure sur l'inclusion financière définissant ce concept et montrant ses apports.

En outre dans le cadre de la deuxième phase du Programme Pays Maroc-Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la période 2019-2021 et suite à la demande de Bank Al-Maghrib, le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance a inscrit l'inclusion financière et l'éducation financière au niveau des axes de coopération avec l'OCDE.