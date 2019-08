Burkina Faso: Fête du Trône à Ouagadougou - Le Royaume consolide sa coopération bilatérale avec le pays

La soirée a été marquée essentiellement par le discours officiel de Youssef Slaoui, désigné ambassadeur du Roi du Maroc au Burkina Faso, ce dernier n'ayant pas encore présenté ses lettres de créances au chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

Cela ne l'a pas empêché de revisiter l'état de la coopération bilatérale entre son pays et celui des Hommes intègres. : « Les relations de coopération entre nos deux pays sont régies par un cadre juridique riche, et qui ne manquera pas d'être davantage étoffé à l'occasion de la tenue de la prochaine commission mixte de coopération, notamment par l'introduction de conventions d'accords de nouvelle génération, à même de consolider notre coopération et lui conférer une dynamique renouvelée » a fait savoir le diplomate marocain.

A titre illustratif de la vitalité de cette coopération bilatérale, il a souligné au niveau politique, « la convergence des positions et un soutien mutuel sur les questions d'intérêt commun » tant au niveau africain qu'international.

L'axe stratégique et non pas des moindres de cette coopération demeure le domaine de la formation académique, professionnelle et militaire.

Et avec les nouveaux chiffres avancés par le diplomate, le Burkina Faso se place désormais « au rang des premiers pays récipiendaires de l'offre marocaine en matière scientifique et culturelle ».

Concrètement, le quota de bourses réservées au Burkina a été relevé de 100 à 150 dont 50 consacrées à la formation professionnelle pour le titre de l'année universitaire 2018-2019.

Par ailleurs, la coopération en matière économique est aussi « fructueuse » selon Youssef Slaoui. Il a indiqué que ladite coopération couvre, entre autres, les domaines des télécommunications, les banques et assurances, l'Eau et l'assainissement, les travaux publics et les barrages, les cimenteries, l'industrie, les médias, etc.

Aussi, l'attractivité des deux pays continue d'encourager les implantations d'entreprises marocaines au Burkina et vice versa.

Outre cela, le diplomate qui sera prochainement investi nouvel ambassadeur de son pays auprès du Burkina, n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'attachement du Maroc au développement de l'Afrique et de l'intégration continentale surtout avec son retour au sein de l'Union africaine en 2017 après l'avoir quitté en 1984.

« Le Royaume du Maroc a toujours fait de l'intégration du continent l'un des fondements de sa politique étrangère et œuvre constamment en faveur de l'établissement d'un partenariat constructif et d'une coopération tous azimuts avec les pays africains frères, qui place l'élément humain au centre de ses préoccupations » a laissé entendre M. Slaoui.

Après un buffet constitué de mets marocains, offert aux invités, la réception a pris fin par la coupure du gâteau d'anniversaire à l'honneur du roi Mohammed VI.

En rappel, les relations entre le Burkina Faso et le Maroc remonteraient en 1965. Elles se sont renforcées en 1989 avec la signature d'un accord cadre de coopération.