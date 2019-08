Madagascar: Basketball Africa League - Une équipe malgache disputera les qualifications

La Basketball Africa League (BAL) a annoncé hier que Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigéria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc) et soit Monastir ou Tunis (Tunisie) seraient les villes hôtes pour la saison inaugurale de la Basketball Africa League.

A la fin de la saison, Kigali (Rwanda) accueillera les toutes premières finales du BAL Final Four et de la BAL Final. « Les annonces d'aujourd'hui marquent une autre étape importante alors que nous nous dirigeons vers ce qui sera la première saison historique de la Basketball Africa League » a déclaré Amadou Gallo Fall, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall. Mais avant cela, il y aura un premier tour en deux phases qualificatives pour qualifier les six équipes en plus des six équipes des pays choisis. Il s'agit du Sénégal, du Nigéria, de la Tunisie, du Maroc, de l'Egypte et de l'Angola. « Une poule intègre Madagascar. L'équipe championne malgache participera à ces éliminatoires et c'est la raison pour laquelle le championnat national a été avancé au mois de septembre » a fait savoir, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball.

A partir de mars 2020, les six villes accueilleront une saison régulière qui réunira douze équipes réparties en deux conférences, chacune des conférences se déroulant dans trois villes. La saison régulière verra les 12 équipes disputer cinq matches chacune pour un total de 30 matches. Les trois meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs. Les six équipes qualifiées pour les playoffs - le « Super 6 » - joueront un tournoi à la ronde pour déterminer les 4 équipes qui accèderont pour la première fois à la BAL Final Four et à la BAL Final, à Kigali (Rwanda), à la fin du printemps 2020. Les finales du BAL Final Four et de la BAL Final se joueront en matches à élimination directe.

NIKE et Jordan Brand habilleront les 12 équipes de la ligue avec les maillots officiels des matches, les tenues d'échauffement, les chaussettes et les tenues d'entraînement, avec six clubs habillés en NIKE et les six autres en Jordan Brand.