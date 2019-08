Madagascar: Infrastructures sportives - Tinoka Roberto en visite de « chantiers »

Le ministre à l'écoute de la population locale.

Dans le cadre de la politique du chef de l'Etat Andry Rajoelina, en matière de sport, le ministre Tinoka Roberto enchaîne les visites des sites qui vont accueillir les nouvelles infrastructures sportives. Hier, le numéro un du sport malgache s'est rendu au bord de la mer dénommé « Kianja Marimar » de Toliara où sera construite une piscine olympique de 50 m et un bassin de 25 m pour les entraînements, le nouveau gymnase pouvant accueillir 1000 personnes. Le tout sera clôturé avec un parking pouvant accueillir plusieurs voitures.

Avant cela, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto s'est déplacé à Morondava le samedi 27 juillet dernier pour constater et voir l'état d'avancement des travaux de construction du Stade « Manarapenitra ». « Les travaux avancent à grands pas et d'ici la fin de l'année le nouveau stade flambeau neuf sera opérationnel » a t-il déclaré. Depuis le début du quinquennat, le président de la République a placé le sport comme une de ses priorités en misant sur la diplomatie sportive.

Andry Rajoelina était au chevet des Barea lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte. Des primes avant et après la CAN ont été offertes aux joueurs des Barea. Récemment, il a honoré de sa présence les 10es Jeux des Iles de l'Océan Indien à l'Ile Maurice et a promis aux athlètes de veiller sur eux.