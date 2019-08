Madagascar: Miahy for Madagascar - Responsabiliser les jeunes

Des jeunes en fin d'études venant en aide aux jeunes défavorisés; voilà ce que projette l'association « Miahy for Madagascar » pour sortir le pays de la pauvreté.

En activité depuis peu, puisque l'association a été créée seulement en février de cette année, elle compte déjà une cinquantaine de membres bénévoles qui offrent des cours aux jeunes et aux enfants vivant en milieu rural. C'est à travers le programme baptisé « alternate schooling » que ces jeunes dispensent tous les samedis des cours aux enfants qui n'ont jamais fréquenté l'école, dans deux communes d'Antananarivo, à savoir Katsaoka et Ambohimangakely. Et comme il n'y a pas que les enfants en bas âge qui ont besoin d'aide dans le pays, « Miahy for Madagascar » a également mis en place un autre programme dédié aux jeunes qui ont eu leur baccalauréat mais qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études. Ces derniers peuvent donc suivre des formations professionnelles grâce à l'association Miahy.

Collecte de fonds. « Miahy for Madagascar » est comme toutes les jeunes associations, c'est-à-dire qu'elle tourne pour l'instant grâce à la contribution des membres. Toutefois, avec les projets en cours, elle est dans l'obligation d'organiser une collecte de fonds. Cela aura lieu ce samedi 03 août au skate park Antanimena. Au programme une porte ouverte qui permet aux différentes associations invitées de présenter leurs projets et activités au public mais aussi de recruter des bénévoles ; une conférence-partage sur le thème « engage together », dans l'objectif de conscientiser les jeunes à s'impliquer davantage dans leur communauté ; des animations assurées par des différents artistes ; et une vente-expo où une partie des recettes réalisée par les exposants sera remise à l'association Miahy.