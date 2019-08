Madagascar: Société Générale Madagasikara - Une nouvelle agence à La City Ivandry

La Société Générale Madagasikara continue d'étoffer son réseau d'agences dans la capitale. La banque s'installe à partir d'aujourd'hui à la City Ivandry avec une nouvelle agence qui répond aux normes Société Générale. «

Notre objectif est de faciliter l'entrée en relation avec nos clients et leur apporter expertises et conseils » indique un communiqué de la banque. « Cette nouvelle adresse à la City Ivandry, un lieu à forte influence, est une étape de plus dans la vision de notre évolution vers une banque plus agile et au cœur des préoccupations de nos clients. Cette agence s'inscrit dans une mise à disposition d'outils, de services et de produits adaptés à la mobilité de la vie quotidienne ».

La nouvelle agence de la City Ivandry se décline dans un tout autre format simple et moderne, disposant de tous les services bancaires : Distributeurs Automatiques de Billets, caisses dédiées, un espace confortable et plus convivial. « Effectivement, le changement de la relation bancaire fait que les clients passent essentiellement par des canaux à distance. C'est ainsi donc, que s'est construite l'Agence La City Ivandry, en favorisant les réseaux alternatifs et une relation bancaire d'accompagnement».