Madagascar: Douanes - Des détecteurs d'explosifs et de stupéfiants opérationnels

L'IONSCAN 500DT de Smiths Detection est un matériel sophistiqué de détection des traces de stupéfiants.

Les trafiquants de tout genre sont avertis. Les douanes malgaches sont actuellement mieux équipées dans leur lutte contre l'introduction d'explosifs et de stupéfiants. Grâce à une collaboration avec Teknet group, les douanes malgaches disposent de détecteurs de traces d'explosifs et de stupéfiants. Il s'agit plus exactement de détecteurs IONSCAN 500DT capable de détecter des traces de stupéfiants et de l'IONSCAN 600 qui permet de détecter et d'identifier les traces d'explosifs. Ces matériels sont mis à disposition pour une durée de trois mois. A travers cette dotation, les douanes malgaches démontrent, une fois de plus leur détermination à lutter contre les trafics.

Notamment contre l'introduction de stupéfiants qui a été fréquente ces derniers temps. D'après le Directeur Général des Douanes, Lainkana Zafivanona Ernest, Madagascar est considéré depuis peu comme une plaque tournante du commerce illicite de drogue dure dans l'Océan Indien, et du coup, il est plus que jamais indispensable de mettre à contribution tous les moyens nécessaires pour y faire face. A noter qu'après trois mois d'utilisation de ces matériels, les douanes pourront donner suite à cet élan en se dotant définitivement pour en équiper tous leurs bureaux et agents.