Cote d'Ivoire: An 101 de Nelson Mandela - L'hommage de l'Association Madiba Afrique à l'icône mondiale de la paix

S'il était encore de ce monde, Nelson Mandela aurait eu 101 ans le 18 juillet dernier. Pour marquer cette date anniversaire, l'Association Madiba Afrique (Ama) a organisé, jeudi, à Cocody une journée d'hommage à l'icône mondiale de la paix, qui fut pionnier de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.

L'événement, dénommé Madiba Solidarity day, vise, au dire de Firmin Kouassi, directeur pays de Madiba Afrique en Côte d'Ivoire, à rendre hommage au premier Président noir de l'Afrique du Sud pour son combat pour la paix, l'égalité des peuples et contre la pauvreté.

« Nelson Mandela a inspiré le monde. Il nous a tous inspirés. Bien qu'il ait subi de terribles atrocités, Madiba n'a jamais sombré. Son exemple courageux a donné espoir aux Sud-africains et aux Africains. Le Président Mandela a eu une longue vie et a laissé derrière lui un héritage extraordinaire de réconciliation, de transition politique et de transformation sociale », a témoigné Firmin Kouassi.

Et de rappeler qu'en 1990, quelques mois à peine après sa libération de prison, Mandela s'est adressé au Comité spécial des Nations unies contre l'apartheid. Son discours était un vibrant appel à l'action. Il a dénoncé le racisme, l'injustice et les abus que subissent les couches vulnérables.

Grâce à l'engagement de Madiba, l'Onu n'a plus l'apartheid à son agenda. Mais l'organisation est davantage impliquée dans la lutte contre la discrimination raciale et les autres formes de discrimination à l'origine des abus et des violences dans le monde.

La Madiba solidarity day, organisée par l'Ama, a eu pour temps forts une conférence de l'historien Jean Derou sur le thème « Nelson Mandela, sa vie et son engagement humanitaire » et une campagne de sensibilisation et de témoignages sur le cancer de sein animée par Agnès Kraidy, présidente de la Fondation Agir contre les cancers (Fac).