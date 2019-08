Cote d'Ivoire: 59è anniversaire de l'indépendance - Communiqué de la Direction générale du Protocole d'État

Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, convie les Personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées, à la cérémonie commémorative du 59ème Anniversaire de l'Indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui se déroulera le mercredi 07 août 2019 à partir de 10 heures, sur le Boulevard Valery Giscard d'Estaing.

Ce sont :

Monsieur le Vice-Président de la République et Madame ;

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et Madame ;

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et Madame ;

Monsieur le Président du Sénat et Madame ;

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions et leurs Conjoints ;

Messieurs les anciens Premiers Ministres et anciens Présidents d'Institution et leurs Conjoints ;

Monsieur le Ministre d'État et Madame ;

Mesdames et Messieurs les Ministres et leurs Conjoints ;

Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la République et Madame ;

Madame le Directeur de Cabinet du Vice-Président de la République ;

Monsieur le Directeur du Cabinet du Premier Ministre ;

Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;

Madame et Messieurs les Secrétaires d'Etat ;

Monsieur le Gouverneur du District Autonome d'Abidjan ;

Monsieur le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro ;

Mesdames et Messieurs les Chefs de Mission Diplomatiques et Représentants des Organisations Internationales ;

Mesdames et Messieurs les Conseillers Spéciaux à la Présidence de la République ;

Monsieur le Chef de Cabinet du Président de la République ;

Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint du Vice-Président de la République ;

Messieurs les Directeurs de Cabinet Adjoints du Premier Ministre ;

Monsieur le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ;

Monsieur le Secrétaire National au Renforcement des Capacités ;

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères ;

Monsieur le Chef d'Etat-Major Particulier du Président de la République ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs, Conseillers et Conseillers Techniques à la Présidence de la République ;

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale ;

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Sénat ;

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel ;

Madame la Présidente de la Cour de Cassation ;

Monsieur le Président du Conseil d'Etat ;

Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour Suprême ;

Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour des Comptes ;

Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Monsieur le Procureur Général près la Cour des Comptes ;

Mesdames et Messieurs les Premiers Avocats Généraux du Parquet Général près la Cour Suprême ;

Mesdames et Messieurs les Avocats Généraux ;

Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'Appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Commerce d'Abidjan ;

Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Commerce d'Abidjan ;

Messieurs les Présidents des Tribunaux de Première Instance d'Abidjan et de Yopougon

Madame la Présidente du Tribunal du Commerce d'Abidjan ;

Messieurs les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance d'Abidjan et de Yopougon ;

La Délégation du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de l'Ordre de la Grande Chancellerie ;

Mesdames et Messieurs les Membres de la Médiature de la République ;

Mesdames et Messieurs les membres du Directoire de la Chambre Nationale des Rois et Chefs traditionnels ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de la Commission Électorale Indépendante ;

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

Mesdames et Messieurs les membres de l'Inspection Générale d'État ;

Monsieur le Préfet d'Abidjan ;

Monsieur le Président de l'Académie des Sciences, des Arts et des Cultures d'Afrique et des Diasporas (ASCAD) ;

Monsieur le Général de Division, Chef d'Etat-major Général des Forces Armées ;- Monsieur le Général de Brigade, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ; - Monsieur le Contrôleur Général, Directeur Général de la Police Nationale ; - Messieurs les Directeurs Généraux, des Douanes et des Affaires Maritimes ; - Madame la Directrice Générale des Forêts et de la Faune Et leurs collaborateurs

Messieurs les Anciens Combattants ;

Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ;

Madame la Présidente du Conseil National des Droits de l'Homme ;

Monsieur le Président de l'Autorité Nationale de la Presse ;

Messieurs les Présidents des Autorités de Régulation ;

Messieurs les Maires du District d'Abidjan ;

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Cabinets ministériels ;

Madame et Messieurs les Présidents des Universités Publiques ;

Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d'Administration et Directeurs Généraux des Entreprises Publiques et Parapubliques ;

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;

Mesdames et Messieurs les Présidents des Ordres et Organisationsprofessionnels ;

Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Exécutifs ou Secrétaires Généraux des Partis Politiques ;

Messieurs les Présidents de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) et de la Fédération Ivoiriennes des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME) et les membres de leurs structures ;

Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales (UGTCI - DIGNITÉ- FESACI - UNATRCI - HUMANISME) et quatre-vingt (80) de leurs membres respectifs ;

Monsieur le Président et les membres du Forum des Confessions Religieuses ;

Monsieur le Président et les membres du Conseil Supérieur des Imams (COSIM) ;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la Société Civile;

La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Vivriers de Côte d'Ivoire ;

La Fédération Nationale des Commerçants de Côte d'Ivoire ;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations Sportives ;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Mouvements et Organisations de Jeunesse ;

Les cartons d'invitation sont à retirer au Ministère des Affaires Etrangères, auprès de la Direction Générale du Protocole d'État, du lundi 29 juillet au vendredi 02 août 2019, de 9 heures à 17 heures. La mise en place sur le Boulevard Valery Giscard d'Estaing débutera à 7H30 minutes et prendra fin à 9 H15 minutes, horaires de rigueur.

Abidjan, le 19 juillet 2019

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PROTOCOLE D'ÉTAT

HYPOLITE K. YÉBOUÉ AMBASSADEUR