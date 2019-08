Congo-Kinshasa: Anderlecht - Que se passe-t-il avec Meschack Elia et Arsène Zola ?

L'attaquant Meschack Elia et le défenseur Arsène Zola, tous deux joueurs du TP Mazembe, sont attendus à Anderlecht.

Début juillet, le club congolais a annoncé sur son site officiel les prochains départs pour Anderlecht de ses jeunes talents Meschack Elia (21 ans) et Arsène Zola (23 ans). Mais depuis les deux Corbeaux n'ont pas encore officiellement rejoint la maison Mauve de Bruxelles.

Pour cause, les démarches administratives pour se procurer les documents nécessaires prennent plus de temps que prévu. Selon anderlecht-online, les deux joueurs manqueraient les documents nécessaires pour entrer en Belgique. Une situation qui n'arrange personne et qui devrait pousser le club d'Anderlecht à faire pression pour accélérer les choses.

Arrivé du CS Don Bosco au moment du CHAN 2016 qu'il remporta avec les Léopards locaux, Meschack Elia a disputé la CAN 2019. Il était attendu dans la capitale belge à partir du 6 juillet, de même que le défenseur issu des rangs de la Katumbi Football Academy (KFA), Arsène Zola. En attendant, ils continuent à maintenir leur condition physique au Congo, nous renseigne footrdc.

Meschack Elia et Arsène Zola ont tous deux l'étiquette de grands talents du football congolais. Évoluant au sein du plus grand club de la République Démocratique du Congo, le TP Mazembe, ils partagent également un statut d'international : Zola en équipes d'âge et en sélection olympique, Elia chez les A.