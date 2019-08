Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigérian quitte la Belgique et signe en France

Après une année à Charleroi en Belgique, le jeune attaquant nigérian Victor Osimhen file dans l'hexagone. Il signe en faveur de Lille.

Victor Osimhen paraphe un contrat de 5 ans qui court jusqu'en 2024. Le montant du transfert du joueur de 20 ans est estimé à 12 millions avec un pourcentage à la revente pour le club belge.

En effet, sur le site officiel du LOSC, Victor Osimhen lâche ses premiers mots.

« Le LOSC est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années », a-t-il déclaré. Avant de conclure : « De grands joueurs nigérians ont également joué ici. J'aimerais m'inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d'être là et de rejoindre ce grand club qu'est le LOSC. Je suis encore jeune, j'apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser « .

Le club nordiste tient enfin sa recrue offensive après le départ le Leao vers le Milan et Pépé pour Arsenal.

Victor Osimhen avec Charleroi la saison dernière a inscrit 19 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matchs. Il a fait ses débuts en 2017 à Wolfsburg et va connaître ainsi son 3ème club.