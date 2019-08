Cote d'Ivoire: Santé mère-enfant - Des étudiantes de Boston College à Gbémazo pour des recherches

Dans le cadre de recherches sur la santé publique, des étudiantes de l'université américaine Boston College, au nombre de trois, séjournent à Gbémazo (département de Séguéla) depuis le 30 juillet 2019.

Une présence qui s'inscrit dans le cadre des « Journées de communication et de sensibilisation sur la vaccination, l'hygiène et la santé maternelle et infantile » organisées par la mutuelle "Actions pour le Développement de Gbémazo", en partenariat avec Boston College.

Au terme des premiers échanges avec les femmes de Gbémazo, Karaba et Kondogo, elles relèvent le grand intérêt des femmes à recourir au centre de santé.

« Nous apprécions l'intérêt des femmes pour la fréquentation du centre de santé de Gbémazo. Elles comprennent les enjeux liés à leur santé, mais évoquent quelques préoccupations relatives à certains frais et à la barrière de la langue française avec le personnel médical.

Elles auraient aimé pouvoir s'exprimer en malinké, ou avoir un personnel qui pratique cette langue », indique Victoria Marie Pouille. Une situation qui impacte l'accueil des patients.

Toutefois, ajoute-t-elle, ces difficultés peuvent être surmontées pour permettre une plus grande fréquentation du centre par les femmes et leurs enfants, afin de recevoir vaccins, soins, et conseils médicaux appropriés.

Selon leur encadreur, l'Ivoirien Ismaël Fofana, Professeur de Biologie à Boston College, un des moyens pour surmonter les contraintes est l'organisation de formations sur de meilleures approches de communication et sur bien d'autres aspects ayant trait à la problématique de l'accueil.

Selon le Colonel de Police (à la retraite), Ibrahim-Mékafing Sanogo, président de la mutuelle de développement du village, les journées visent à favoriser le changement de comportement, pour l'adoption de bonnes pratiques en matière de vaccination, d'hygiène et d'utilisation des services de santé.

Les Journées sont placées sous le Haut Patronage du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. L'ouverture officielle aura lieu le 4 août 2019, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Aka Aouélé, parrain des cérémonies.