Congo-Brazzaville: Vient de paraître aux Éditions Jets d'encre - « Philo, femme d'affaires »

Pour sa première œuvre publiée, ce Congolais de la RDC, Doris Djamba, signe un roman poignant qui retrace le destin tragique d'une riche et jolie femme d'affaires congolaise qui, atteinte du VIH-sida, sème sur sa route morts et malheurs dans l'espoir de fuir les siens.

Dans cet ouvrage de 98 pages, de format 12 X 19 cm, l'auteur, un Congolais de Kinshasa, raconte la vie de Philo, 25 ans, une redoutable femme d'affaires qui possède l'une des plus grosses fortunes du Congo. De l'amour à la déchéance, Doris Djamba retrace le parcours de cette femme charismatique aussi forte que brisée qui, atteinte du VIH-sida, sème sur sa route morts et malheurs dans l'espoir de fuir les siens.

De la vengeance ? Pourquoi ? Contre qui ? Ce sont là des questions dont le lecteur peut avoir des réponses en lisant cet ouvrage qui est déjà sur les rayons. « Tout ce qu'elle désire, elle l'achète avec son argent ou se le procure grâce à ses charmes dont elle sait si bien jouer. Pourtant, son cœur est vide depuis que l'avion de ses parents et de ses sœurs s'est crashé, vide depuis que son mari est décédé », explique un communiqué de l'Editeur. Mais Philo, qui a le monde à ses pieds, poursuit cette source, compte bien le dévorer, quitte à perdre tous ceux qui auraient le malheur de l'approcher. « Six mois plus tard, Mme Philo la veuve ne faisait que voir démissionner le personnel de sa boutique d'habillement à cause de son attitude à leur égard. Un matin, elle entreprit donc de recruter de nouveaux employés. Parmi les trois jeunes hommes qui se présentèrent, l'un, Joël, s'avéra beau et brillant comme le roi Salomon. Mme Philo en perdit ses moyens. Elle afficha une humeur émoustillée et le séduisit avant de lui confier la gestion de sa boutique ». Tel est le résumé de ce roman fait par les Éditions Jets d'encre.

De l'auteur, l'Éditeur note que Doris Djamba est né le 15 décembre 1992 en République démocratique du Congo. Après des études en latin et en philosophie, il suit plusieurs formations d'informatique et d'infographie, domaines dans lesquels il travaille aujourd'hui. Philo, femme d'affaires est son premier roman.