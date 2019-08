Congo-Brazzaville: Transport aérien - La compagnie Turkish Airlines dessert désormais le Congo

L'ouverture de la ligne de la compagnie Turkish Airlnes à Pointe-Noire a eu lieu, le 30 juillet, avec le vol DK 587 en provenance d'Istanbul via Libreville. L'avion a atterri à l'aéroport international Antonio-Agostino-Neto en présence de Fidèle Dimou, ministre des Transports de l'Aviation civile et de la Marine marchande, de Serhan A. Yigit, ambassadeur de Turquie au Congo.

C'est à 16 heures que le Boeing 737-900ER s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport A.A Neto. Ce vol inaugure la nouvelle liaison avec Pointe-Noire, la seconde plus grande ville de la République du Congo. Avec ce vol, Turkish Airlines lance sa 58e destination en Afrique. Pointe-Noire devient donc la 313e destination et la République du Congo le 125e pays desservi par cette compagnie aérienne. Cela renforce la position de Turkish Airlines en tant que compagnie internationale desservant le plus de destinations dans le monde. « Grâce à cet évènement marquant, nous espérons renforcer les liens sociaux et économiques et les cultures entre nos deux pays. Notre conviction à long et moyen terme est que l'Afrique continuera à accroitre son importance en termes de tourisme et de commerce et nous continuerons d'investir dans le potentiel de ce beau continent », a dit Kerem Sarp, vice-président des ventes à Turkish Airlines.

Pour Serhan A. Yigit, « l'inauguration de ce vol n'est pas seulement commercial, c'est l'engagement turc de développer les relations économiques, commerciales et politiques avec les pays amis. Sans aucun doute, ceci encouragera les communautés d'affaires des deux pays à accroître leurs contacts tout en réduisant les coûts et les temps de voyage. Ces vols vont également promouvoir le tourisme, un secteur phare faisant partie de la diversification de l'économie congolaise ».

En se félicitant de l'accord signé il y a sept ans ente le Congo et la Turquie relatif aux services aériens, Fidèle Dimou, a renchéri : « Cette nouvelle desserte qui vient renforcer la coopération bilatérale entre le Congo et la Turquie est l'illustration de la volonté de nos deux chefs d'État ». Et d'ajouter : « Que cette desserte renforce aussi la bonne image de nos infrastructures aéroportuaires ainsi que la crédibilité de notre cher et beau pays ».

Signalons que la compagnie Turkish Airlines opérera trois vols par semaine, notamment mardi, jeudi et dimanche, entre Istanbul et Pointe-Noire. La ligne sera desservie sans concurrence en Boeing 737-900 pouvant accueillir jusqu'en cent cinquante et un passagers en configuration, à savoir seize sièges en classe Affaires et cent trente-cinq sièges en classe Économie.