Congo-Kinshasa: Beni - Les Associations féminines demandent la reprise des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les ADF

Les associations féminines de Beni demandent la reprise des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les ADF pour sécuriser la population de cette région. Ces structures féminines ont formulé cette recommandation mercredi 31 juillet au cours des échanges avec le représentant spécial adjoint intérimaire du secrétaire général des Nations unies chargé de la protection et des opérations en RDC.

« Nous avons demandé à ce que les opérations reprennent pour traquer les ADF et que dans ces opérations qu'on puisse voir le lead qui est porté par la brigade d'intervention, qu'elle continue à traquer les ADF. Car avec leur travail on pense que la paix sera une réalité. On a demandé à ce que les opérations conjointes reprennent par ce qu'elles ne sont plus opérationnelles pour le moment et nous disons que si ces opérations sont menées dans un temps record, c'est pour nous une opportunité de recouvrer la paix et cela permettra aux femmes de vaquer à leurs activités champêtres », a indiqué Albertine Mambo Zawadi, coordonnatrice de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégrale (SOFEPADI).

Elle a également demande un appui en faveur des organisations féminines qui encadrent les orphelins, veuves militaires et survivantes des tueries dans la région.