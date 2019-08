Burkina Faso: Bertrand Traoré - Le Burkinabé évoque son avenir

En zone mixte, Bertrand Traoré s'est prononcé sur son avenir après leur défaite (1-3) face à Liverpool ce mercredi lors du match amical.

Dans le viseur d'Everton depuis un moment, l'international burkinabé Bertrand Traoré est sortir de son silence pour répondre à l'intérêt du club anglais. Après la rencontre qui opposait l'OL à Liverpool hier, l'attaquant lyonnais est revenu sur leur défaite avant d'évoquer son avenir.

« Nous avons joué contre les champions d'Europe et nous savions que le niveau serait un peu plus élevé que face à Arsenal. Nous avons su répondre présent en première période. Nous encaissons deux buts sur des petites erreurs. Ce sont des choses qui arrivent en pré-saison. Je ne suis pas du tout inquiet. Tout se passe plutôt bien et physiquement, nous commençons à monter en puissance et même collectivement nous commençons à mettre des choses en place. Nous sommes en pré-saison, il y a la fatigue et nous manquons de justesse technique », a déclaré le Burkinabé avant de poursuivre.

« Je me sens bien à Lyon. J'ai encore 3 années de contrat. J'ai déjà joué en Premier League, c'est un championnat excitant, mais je suis content ici, on prépare bien la saison, et tout va bien se passer », a ajouté Bertrand Traoré.