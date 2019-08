Afrique: CHAN 2020 - Les propos des 2 coachs avant le match Togo-Bénin

Après le nul des Écureuils du Bénin face aux Éperviers du Togo lors du match aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2020, tout se joue ce dimanche 4août 2019.

Le grand rendez-vous décisif entre les deux pays voisins, le Togo et le Bénin est prévu pour ce dimanche 4 août au stade Kégué. Les deux entraineurs savent déjà à quoi s'attendre ce dimanche. Lors de la conférence de presse d'après match, les deux coachs se sont prononcés sur le match retour qui se jouera dans la capitale du Togo.

Selon le coach des Ecureuils Moussa LATOUNDJI, c'est possible d'aller chercher les 3 points à l'extérieur.

<< Nous sommes bien tombés face à une équipe qui est bien en place et qui nous a créé beaucoup de soucis en première partie du jeu. Mais en seconde partie, on a pu essayer de temporiser le ballon et accélérer le jeu mais malheureusement, nous n'étions pas offensive pour pouvoir marquer le but ce soir et c'est ce qui nous a manqué. Après le retour de la CAN ÉGYPTE, c'est normal qu'on ressente assez de pression et il faut que le staff et les joueurs sachent cela puisqu'on a déjà mis la barre très haute et il faudra gagner tous les matchs à domicile et ce ne serait pas facile. Je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui est qu'on a pas encaissé de but et c'est très important et l'équipe qui est arrivée ici pour faire match nul, on peut aller chez eux pour aller chercher les 3 points et pour ce fait, il faudra qu'on continue le travail surtout offensivement pour pouvoir créer la surprise là-bas. [... ] je pense qu'ils vont se libérer pour aller chercher les 3 points >>, a déclaré sélectionneur du Bénin.

D'après Abalo DOSSEY, sélectionneur des Éperviers du Togo, il faut être vigilant avec son équipe très jeune et ne pas prendre l'adversaire à la légère.

<< Vous savez, quand-on fait un match nul à l'extérieur, on ne peut pas dire qu'on est déçu car nous attendons une équipe béninoise très efficace qui nous a créé beaucoup de problème. Moi, j'ai une équipe très jeune qui n'a aucune expérience continentale mais ils ont pu tenir et je tiens à les féliciter. En football, tout est possible, on n'a pas marqué et les béninois non plus, et comme je le dis c'est une équipe béninoise très efficace qu'on ne prendra à la légère en match retour, on serait chez-nous et il va falloir gagner avec un but d'écart pour pouvoir passer donc on va essayer de récupérer j'ai une équipe jeune qui ne sait pas une telle situation et il va falloir que je sois vigilant avec eux parce que une semaine, c'est dans quelques jours >>, s'est exprimé le coach des Eperviers.