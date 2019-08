Afrique de l'Ouest: La region subit une extrême crise des inégalités

L'inégalité économique et sociale est la principale problématique de la société ouest africaine. Face à l'augmentation des écarts de richesses, l'Ong Oxfam invite les États de la région à renforcer leurs systèmes d'éducation, de santé et de fiscalité.

"L'inégalité a atteint des niveaux extrêmes en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le top 1 % des riches ouest-africains gagnent plus que l'ensemble de la population du continent", c'est la conclusion du nouveau rapport publié par Oxfam et Développement France international.

Intitulé "West Africa Inequality Crisis (La crise d'inégalité de l'Afrique de l'Ouest)" en Arique, 60 % des économies dont la croissance est très rapide se trouvent en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal. Cependant, "dans la plupart des pays, les avantages de cette croissance économique ne profitent qu'à un nombre très réduit de personnes", souligne le rapport. Au Nigéria, par exemple, les fortunes combinées des cinq nigérians les plus riches s'élèvent à 29,9 milliards de dollars, soit plus que l'ensemble du budget du pays en 2017.

La grande majorité des Africains de l'ouest se sont vu "refuser les conditions essentielles d'une existence digne, telles qu'une éducation de qualité, des soins de santé et des emplois décents".Alors que l'Afrique de l'Ouest souffre du plus grand taux d'inégalités du continent, les quinze pays étudiés " choisissent d'ignorer la crise des inégalités plutôt que de la résoudre", regrette le rapport. Et " Au lieu de lutter contre les inégalités, certains gouvernements de la région ont sous-financé les services publics, tels que la santé et l'éducation, et n'ont pas réussi à s'attaquer à la corruption", a déclaré le directeur régional d'Oxfam, Adama Coulibaly.

Le rapport appelle les gouvernements à faire davantage pour promouvoir une fiscalité progressive, augmenter les dépenses sociales, renforcer la protection du marché du travail, investir dans l'agriculture et renforcer les droits fonciers des petits exploitants. "La pauvreté n'est pas une fatalité", déclarent les auteurs du rapport. Toutefois, les gouvernements ne combattent pas les inégalités de la même manière. Le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal sont parmi les plus déterminés à réduire les inégalités, tandis que le Nigéria, le Niger et la Sierra Leone figurent parmi les moins engagés.