Congo-Brazzaville: Education - Les diplômés de l'enseignement professionnel élaborent le cadre juridique de la coordination

Le Conseil national de la coordination des diplômés de l'enseignement professionnel a ouvert, le 1er août, à Brazzaville, sa première session ordinaire.

Au cours de ces assises, les participants venus des douze départements du Congo auront à examiner et adopter les textes fondamentaux de leur structure ; à définir un cahier de charges et faire l'évaluation de l'applicabilité du protocole d'accord du 27 septembre 2018 signé entre la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement (C.D.E.P.E) et le gouvernement, assisté par les syndicats des enseignants et l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (APEEC).

Ces assises ont pour but de mettre en place, enfin, un cadre juridique de l'organisation.

Le président de la commission d'organisation de cette première session inaugurale, Herman Nzaba-Nguila, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session, appelant les membres du conseil à aller au-delà de l'émotion en vue de donner de la cohérence à leurs aspirations ainsi qu'à leurs actes. « Les enseignants volontaires, bénévoles et prestataires, tous, nous devrons être face à notre destin. Aujourd'hui, il est fier de constater que notre structure a désormais des représentants dans toute l'étendue du territoire national et les regards seront de plus en plus tournés vers notre destin », a-t-il poursuivi.

Signalons que cette session, qui va durer deux jours, a été organisée sur le thème : « Evaluation et Perspectives ».