Afrique: Trophée The best de la FIFA - Sadio Mané et Mohamed Salah parmi les nominés

Récemment vainqueurs de la Ligue des champions avec Liverpool, ces deux stars africaines sont en lice pour succéder à Luka Modric, vainqueur de la dernière édition

La Fédération internationale de football association (Fifa) a publié, le 31 juillet, quatre listes pour les trophées The best qui seront décernés le 23 septembre à Milan, en Italie. Ce trophée récompense les performances sportives du joueur ainsi que sa conduite sur et en dehors du terrain. Pour cette année, le Madrilene Luka Modric n'est pas candidat à sa propre succession. Ce qui n'enlève en rien le sens de ce prix d'autant plus que les joueurs qui ont brillé au cours de la saison qui s'est achevée sont bien présents. Les deux joueurs africains qui ont effectué une belle saison avec Liverpool sont de la partie.

Sadio Mané et Mohamed Salah ont été les co-meilleurs buteurs de la premier League avec des réalisations. Le Sénégalais et l'Egyptien ont été aussi les artisans de la consécration de Liverpool à la Ligue des champions. La finale de la CAN disputée donne à Mané un léger avantage par rapport à son coéquipier. Mais la dernière décision revient aux responsables des médias, aux sélectionneurs et capitaines des équipes nationales. Chez les entraîneurs, Djamel Belmadi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie, est parmi les nominés pour succéder à Didier Deschamps. Avec lui, d'autres entraîneurs qui ont gagné des trophées majeurs. Il s'agit de : Jorgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool Tite qui a gagné la Copa America avec le Bresil ou encore Fernando Santos, vainqueur de la première Ligue des nations avec le Portugal.

Les listes des nominés:

Les Joueurs: Cristiano. Ronaldo (Portugal, Juventus Turin, Italie), Frenkie De Jong (Hollande, Ajax/FC Barcelone, Espagne), Matthijs De Ligt (Hollande, Ajax/Juventus, Italie), Eden Hazard (Belgique, Chelsea, Angleterre/Real Madrid, Espagne), Harry Kane (Angleterre, Tottenham), Sadio Mané (Senégal), Liverpool, Angleterre), Kylian Mbappé (France,Paris-SG), Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone, Espagne), Mohamed Salah (Egypte, Liverpool, Angleterre), Virgil Van Dijk (Hollande, Liverpool, Angleterre)

Les joueuses: Lucy Bronze (Angleterre, Lyon, France), Julie Ertz (USA, Chicago Red Stars), Caroline Graham Hansen (Norvege, Wolfsburg, Allemagne/FC Barcelone, Espagne), Ada Hegerberg (Norvège, Lyon, France), Amandine Henry (France, Lyon), Sam Kerr (Australie, Chicago Red Stars, USA/Perth Glory), Rose Lavelle (USA, Washington Spirit), Viviane Miedema (Hollande, Arsenal, Angleterre), Alex Morgan (USA, Orlando Pride), Megan Rapinoe (USA, Reign FC), Wendie Renard (France,Lyon), Ellen White (Angleterre, Birmingham City/Manchester City).

Entraîneurs (foot masculin): Djamel Belmadi ( Algérie), Didier Deschamps (France), Marcelo Gallardo (Argentine, River Plate), Ricardo Gareca (Argentine, Pérou), Josep Guardiola (Espagne, Manchester City, Angleterre), Jurgen. Klopp (Allemagne, Liverpool, Angleterre), Mauricio Pochettino (Argentine, Tottenham, Angleterre), Fernando Santos ( Portugal), Erik Ten Hag (HOL, Ajax Amsterdam), Tite (, Brésil).

Entraîneurs (foot féminin): Milena Bertolini ( Italie), Jill. Ellis (USA, États-Unis), Peter Gerhardsson Suède), Futoshi Ikeda ( Japon U 20), Antonia Is ( Espagne U17), Joe Montemurro (Australie, Arsenal, Angleterre), Phil Neville, Angleterre), Reynald Pedros (France,Lyon), Paul Riley (Angleterre, North Carolina Courage, USA), Sarina Wiegman (Hollande)